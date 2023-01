Seat mobilitzarà 10.000 milions d’euros amb el Perte

L’agrupació Future: Fast Forward, el projecte de transfomació de la indústria automobilística que Seat i Volkswagen van presentar al Perte del vehicle elèctric i connectat, mobilitzarà 10.000 milions d’euros en 86 projectes relacionats amb els objectius d’electrificació. L’empresa dirigida per Wayne Griffiths multiplicarà així els 397 milions d’euros aportats pel govern espanyol procedents dels fons europeus de recuperació al ritme esperat.

Segons apunta el grup, del total de la inversió el 70%, uns 7.000 milions d’euros correspondran a iniciatives de Seat i Volkswagen i la madrilenya Power Holdco, dedicada a la fabricació de bateries. Els 3.000 milions d’euros restants corresponen als altres prop de 50 socis, bona part d’ells empreses constituïdes a Catalunya. D’aquesta manera, es confirma la prioritat dels projectes originals i la fabricació de bateries per al vehicle elèctric dins l’estratègia de la multinacional.

Tràmits finalitzats

La confirmació de les inversions finals ha arribat després que el ministeri d’Indústria hagi confirmat tots els tràmits administratius lligats al projecte industrial presentats pel consorci el passat 13 de gener. L’aquiescència del departament dirigit per Reyes Maroto fa definitiva, doncs, l’assignació dels fons corresponents al pla de recuperació, transformació i resiliència de la UE cap a Seat i Volkswagen.

Referents europeus de l’automoció

El president de l’agrupació Marc Riera, s’ha mostrat optimista respecte del potencial de les inversions europees per transformar la cadena de valor de l’automobilística. Segons ha apuntat el directiu, la confirmació del Perte VEC és “un pas més per convertir-se en un referent europeu en l’electrificació sostenible”. En aquest sentit, s’ha convocat un acte de presentació de l’agrupació per al pròxim 2 de febrer.

Future: Fast Forward compta amb importants empreses catalanes dins el seu planter de col·laboradors, com és el cas de Celsa; també de multinacionals establertes al país, com ara Iljin. Entre les pimes industrials que hi participen, Catalunya confirma el seu potencial en la fabricació de bateries per al vehicle elèctric amb la presència de firmes com Vega Chargers; així com la bona posició innovadora a tota la cadena de valor de l’automòbil, com demostra l’èxit de Silence.