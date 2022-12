Les scale-ups catalanes facturen més de 5.000 milions en només tres anys

Després de les start-ups van arribar les scale-ups. La nova tendència empresarial catalana és aconseguir fer créixer el que un dia fou una empresa petita i innovadora -la definició simple d’una start-ups-. L’objectiu principal del nou empresariat català és aconseguir que aquestes empreses emergents es consoliden en un mercat de pimes i incrementin de manera exponencial el seu creixement, el que es coneix com a scale-up, és a dir, una empresa petita amb un model de negoci escalable i rendibilitat per aconseguir mantenir-se en un mercat inestable. En termes de volum, aquestes empreses van facturar 5.150,6 milions d’euros entre 2020 i 2022, el que equival a gairebé el 29% de la facturació d’scale-ups a tot l’Estat. Una xifra que deixa el territori en segona posició -només superat per Madrid– en l’informe presentat per Scaleup Spain Network.

No és cap secret que Catalunya és un de territoris on l’emprenedoria ha agafat més força -sobretot tenint en compte que Barcelona s’ha convertit en un hub reconegut a Europa-, però ara també es troba entre els territoris on amb més eficàcia estan operant les scale-ups. Aquest estudi de mercat compta amb la participació de 119 scale-ups de l’estat espanyo, el que podria equivaldre a gairebé un terç del total. Catalunya encara aglutina gran part del volum empresarial quan es parla d’scale-ups, però Madrid és la guanyadora amb una facturació de 6.689,9 milions d’euros entre el 2020 i el 2022, el que equival al 35% del volum total.

Les previsions de creixement de facturació pel 2022

Aquest últim any encara no ha acabat i per tant, les dades de facturació encara podrien variar. Tot i això, sembla que el creixement català ha estat estable, és a dir, no hi ha grans canvis previstos en la facturació de les scale-ups catalanes pel tancament de 2022. De fet, Catalunya és un dels territoris on menys augment de facturació es preveu, però continua sent el segon on més diners han aconseguit aquesta classe d’empreses. La facturació prevista per aquest 2022 és de 2.557,9 milions d’euros, el que equival a un creixement d’un 57,3%. Pel que fa a Madrid, la facturació de les scale-ups està previst que sigui d’uns 3.457,9 milions d’euros, amb un creixement del 54,3%, per tant, menys que Catalunya.

L’estat espanyol es consolida en el mercat de les scale-ups

D’acord amb l’informe, les scale-ups -que facturen més de 50 milions d’euros a l’any- s’han consolidat el 2022 com a elements tractors de l’ecosistema i ingressaran més de 5.500 milions d’euros, un 85% del total, malgrat suposar el 11,7% de la mostra de l’estudi. A nivell d’ocupació, aquestes companyies estan en camí de generar aproximadament 27.000 llocs de treball directes al país enguany, un 50% més que l’any anterior.

Així mateix, les scale-ups -de les quals una mica més de la meitat es concentra a Madrid i Catalunya- preveuen captar 2.317 milions d’euros d’inversió en els pròxims anys. Pel que fa a diversitat, només una de cada cinc compta amb una dona entre el seu equip fundador, un percentatge que disminueix en el cas de les empreses més joves. D’altra banda, aquestes empreses destaquen en la seva internacionalització per la presència en el mercat anglosaxó i Mèxic, encara que entre els plans d’expansió d’aquestes scale-ups guanyen pes països europeus com Alemanya, Itàlia i França.