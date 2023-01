Sateliot s’alia amb Sensefinity per crear contenidors intel·ligents

La logística acapara el 12% del PIB mundial. Aquesta afirmació constata l’importància que té el transport de mercaderies i com la crisi en les cadenes de subministrament pot suposar un entrebanc molt gran per a l’economia global. És per això, que moltes empreses creen aliances per intentar millorar el transport de mercaderies, un objectiu que es tradueix en l’estabilització del mercat. Sateliot, la companyia que llançarà la primera constel·lació de nanosatèl·lits de baixa òrbita per a donar cobertura amb estàndard 5G per a IoT, i Sensefinity, l’empresa portuguesa experta a desenvolupar solucions de IoT totalment integrades, han arribat a un acord de col·laboració pel qual connectaran 1.000 contenidors intel·ligents amb sensors 5G-IoT per estalviar més de 1,4 milions d’euros anuals a les companyies navilieres en el manteniment i reparació d’aquests.

“Monitorar els contenidors pot suposar un canvi de paradigma per a les empreses”, explica Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, que afegeix que gràcies a la nova tecnologia “es podrà tenir controlat tot el trajecte que fan els contenidors, així com les obertures de les portes en cas de robatori”. D’aquesta manera, el fundador de la companyia catalana relata els problemes principals del transport, així com els objectius a futur per millorar-los. En primer lloc, Sanpera assegura que els contenidors de refrigeració són els que més conflictes tenen a l’hora de transportar-los, ja que “si una averia passa desapercebuda, el producte que transporten s’ha de llençar”, lamenta el CEO de Sateliot. En el cas dels robatoris, es necessita saber del cert el moment d’obertura de les portes de contenidor per trobar els culpables o saber qui s’ha de fer responsable de la mercaderia robada. “No és el mateix que es robi a port que a alta mar”, diu Sanepra.

El CEO de la catalana Sateliot, Jaume Sanpera, durant una ponència al MWC Las Vegas / Cedida

Amb aquesta nova tecnologia, les companyies marítimes podran saber així en temps real i mitjançant la col·locació d’aquests sensors informació rellevant per als seus interessos, com quin és l’estat dels seus contenidors, la ubicació d’aquests, temperatura, vibració, alertes d’incendis o advertiments com la ruptura de la cadena de fred per a càrregues sensibles com a aliments i medicaments. D’aquesta manera, Sateliot i Sensefinity fan un pas més en la connectivitat, arribant a una nova baula de la cadena de valor més enllà de la infraestructura (el port) i del transport (el vaixell) en arribar al contenidor, és a dir, a la mercaderia.

La cobertura necessària per connectar el món

La tecnologia de Sateliot, que compta amb el suport de l’Agència Espacial Europea, permetrà estendre la connectivitat 5G NB-IoT a qualsevol zona del planeta on no hi ha cobertura terrestre sense que els operadors hagin de fer canvis en el seu maquinari i a un baix cost. La importància d’aquesta tecnologia es basa en la premissa que els operadors podran connectar-se amb la xarxa de nanosatèl·lits mitjançant un servei d’itinerància quan necessitin cobertura 5G per a oferir connectivitat.

Així doncs, la constel·lació de nanosatèl·lits que orbiten a baixa altura i que desplegarà Sateliot permetrà eliminar el problema de la falta de cobertura en el 90% d’alta mar. D’aquesta manera, aquesta cobertura total farà que sigui més senzill monitorar els contenidors i no hi haurà tantes tares. A més, el baix cost d’un euro al mes per dispositiu, és un altre avantatge afegit que impulsarà aquest negoci. “Nosaltres treballem per facilitar la logística i sabem que sense les nostres solucions no seria tan barat”, reconeix Sanpera.

D’altra banda, el CEO de Sensefinity, Orlando Remédios, assegura que “aquesta tecnologia ajudarà el sector del transport marítim a reduir el cost anual que suposen els danys en la càrrega i a créixer de manera sostenible, la qual cosa permetrà augmentar els ingressos, reduir les emissions i cuidar el planeta”. De fet, el futur dels contenidors ja és intel·ligent, ja que de cara el 2025, les empreses que fabriquen aquests objectes volen aconseguir que un 25% de la seva producció ja sigui intel·ligent i capaços de recopilar dades.