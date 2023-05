Saica invertirà més de 100 milions en una planta a Sant Esteve Sesrovires

El grup aragonès Saica, dedicat a la fabricació d’embalatges amb paper reciclat, ha anunciat una inversió de 100 milions d’euros al municipi baixllobregatí de Sant Esteve Sesrovires per situar-hi una nova planta de fabricació de cartó ondulat per a la seva línia Saica Pack. El nou centre unificarà el conjunt de les seves activitats a la regió, que ara operen separades entre el Prat de Llobregat i Barcelona, i se situarà al polígon industrial Can Margarit, des d’on la companyia ja gestionava el seu producte acabat.

Amb la nova iniciativa, Saica busca “superar les limitacions d’espai i antiguitat” de les seves dues operacions a Barcelona. La companyia saragossana ja fa més de 10 anys que compta amb terrenys al polígon industrial Can Margarit de Sant Esteve, i hi opera des de l’any 2018, quan va començar a edificar el seu magatzem. Ara, asseguren, busquen concentrar tota la seva cadena de valor barcelonina per “ser a prop dels clients, especialment els catalans”.

Tecnologia d’avantguarda

La planta de Saica a Sant Esteve Sesrovires comptarà amb algunes de les tecnologies més punteres en l’àmbit de la fabricació d’embalatges de cartó. Segons el comunicat emès pel grup, la línia de producció combinarà processos de flexografia i òfset per portar al mercat les seves solucions. Amb tot, la nova fàbrica anirà rebent progressivament l’activitat dels dos centres que abandona la firma, fins completar-los amb l’obertura final de l’espai de Can Margarit.

Objectiu 2024

El tancament dels centres de Barcelona i El Prat, així, serà progressiu, a mesura que treballadors, maquinària i activitat es vagi concentrant a Sant Esteve. Segons ha comunicat l’empresa, els representants de la plantilla participen de la transició cap a la nova fàbrica, i s’oferirà als treballadors dels dos centres el trasllat a la nova localització –194 a Barcelona i 100 a El Prat–, en un procés de relocalització en què l’empresa assegura “estar treballant”. “Esperem tenir oportunitats per a totes les persones de les actuals plantilles -apunta el director gerent de Saica Pack El Prat Miguel Arévalo-, aquest és un projecte de creixement i mantindrem informats de la seva evolució els representants legals dels treballadors”. El grup Saica espera que el procés es completi a finals del 2024, quan s’instal·lin les primeres màquines a la factoria, si bé les obres començaran aquest mateix estiu.