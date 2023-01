El Sabadell titlla d’injustificat l’impost de Sánchez a la banca

L’impost a la banca segueix sent una de les preguntes més recurrents a les presentacions dels resultats bancaris. En aquest cas, el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat que és del tot injustificat, sobretot si ens fixem, en el fet que els bancs encara estan per sota del cost de capital. A més ha recordat que el Sabadell va obtenir 550 milions l’any 2021, però que en aquest supòsit haurien de pagar uns 800 milions en impostos, fet que ha considerat que “no té cap sentit”. En aquesta línia el CEO del Sabadell ha comentat que segons les seves previsions aquest any pagaran uns 170 milions a causa del nou impost.

Sobre si recorreran el nou impost, com ja han anunciat diverses entitats bancàries, González-Bueno, ha assegurat que encara no han pres cap decisió al respecte. A més ha tornat a assegurar que no el repercutiran a clients encara que ha destacat que hi ha normes contradictòries, perquè hi ha una que diu que no el podem repercutir i una que diu el contrari.

Satisfacció pels resultats

Sobre els resultats en concret, González-Bueno, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats de l’entitat en 2022 i ha explicat que “ha superat tots els objectius de l’any”. De cara a aquest 2023 el CEO del banc ha situat l’objectiu a augmentar el marge d’interès entre el 17% i el 19%, així com una disminució “a dígit baix” de les comissions, mentre que el director financer de l’entitat, Leopoldo Alvear, ha assenyalat que es preveu un impacte limitat en el risc per la desacceleració econòmica.

González-Bueno ha explicat que l’entitat augura un increment dels costos del voltant d’un 4%, fins a aconseguir uns 3.000 milions d’euros, en part a causa de l’augment de sous del 4,5% acordat en el conveni col·lectiu. Sobre la remuneració dels dipòsits, ha apuntat que el primer objectiu serà la reducció de comissions per a augmentar la satisfacció dels clients, ja que és “el que menys agrada”. A més ha assegurat que el “dipòsit clàssic i a termini no és necessàriament la fórmula més atractiva” i que s’estan buscant fórmules que siguin, en les seves paraules, més atractives a través de dipòsits garantits.

Inflació

Sobre la inflació que està vivint el país, Alvear ha explicat que les previsions de l’entitat passen perquè els preus assoleixin el seu màxim durant aquest 2023 i que en 2024 comenci una “tendència suau a la baixa”. “Som optimistes amb el 2024, no per una major pujada de tipus sinó perquè una part del llibre es variarà el 2024 i hi ha vents de cua que continuaran empenyent”, ha destacat. Ha recordat que els bancs van registrar les apreciacions per l’augment de tipus d’interès a partir de juliol o agost, per la qual cosa es preveu que “bona part del llibre s’apreciarà enguany”.