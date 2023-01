El Sabadell tanca 2022 amb un benefici de 859 milions d’euros

El grup Banc Sabadell ha tancat l’exercici 2022 amb un benefici net atribuït de 859 milions d’euros, el que suposa un augment de més del 60% amb relació amb l’exercici anterior, segons ha comunicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els ingressos del negoci bancari, és a dir el marge d’interessos i comissions netes, van ser de 5.289 milions d’euros, un 8,1% més que en 2021, mentre que el marge d’interessos va augmentar un 10,9% interanual, fins a 3.799 milions. El marge recurrent de l’entitat –marge d’interessos i comissions restant costos– va augmentar un 26,3% interanual, mentre que el ROTE es va situar en el 7,8%, per sobre dels objectius marcats per a l’any 2022.

Per la seva part, les comissions netes pugen a 1.490 milions d’euros al tancament de l’exercici 2022, fet que representa un creixement de l’1,5% interanual. Pel que fa als costos el banc va tancar el 2022 amb 2.883 milions d’euros, un 12,8% inferior respecte de l’any anterior. Així mateix, a la comparativa interanual, els costos recurrents disminueixen un 3,5% pels estalvis en despeses de personal després dels plans d’eficiència a Espanya, així com per una reducció de les despeses generals.

El conseller delegat del Banc Sabadell, César Gozález-Bueno, i el director financer del banc, Leopoldo Alvear / Banc Sabadell

Després de conèixer els resultats del 22 el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, ha destacat que “totes les unitats de negoci han incrementat la seva rendibilitat al llarg de l’any: banca d’empreses, banca de particulars, banca corporativa i d’inversió, TSB i les unitats de negoci internacionals”. Alhora, ha emfatitzat que el banc està executant l’estratègia “amb determinació i això sens dubte està donant els seus fruits”. Per acabar ha assegurat que el Sabadell afronta el 2023 “amb un optimisme raonable, per la fortalesa de la nostra xarxa comercial i la confiança dels nostres clients”.

Bon comportament de la inversió

El 2022 ha estat un bon any per a la inversió per al Sabadell, ja que el crèdit viu del banc va tancar l’exercici amb un saldo de 156.130 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 0,8% durant l’any. A Espanya, la cartera hipotecària va assolir els 39.027 milions, creixent un 1,4%, i el crèdit a pimes i grans empreses va tancar amb 43.409 milions, augmentant un 0,4% respecte a l’exercici anterior. Per la seva banda, la nova producció de crèdit al consum a Espanya es va situar en 1.683 milions i augmenta un 14% interanual.

El nivell de l’activitat comercial a Espanya s’ha mantingut fort el darrer trimestre de l’any. Així, la facturació de targetes durant els últims tres mesos de l’any va arribar als 5.887 milions, creixent així un 11% interanual. La facturació de TPV va pujar fins als 12.236 milions i augmenta un 23%, comparat amb el mateix trimestre de l’any anterior. Al tancament de l’exercici 2022, els recursos de clients al balanç eren de 164.140

milions d’euros. Els saldos de comptes a la vista són de 147.540 milions d’euros, amb un increment del 0,2% interanual. Els dipòsits a termini totalitzen 16.141 milions d’euros i creixen un 9,0% respecte al tancament de l’exercici de 2021 i un 1,5% respecte al trimestre anterior.

Els recursos de clients fora de balanç pugen a 38.492 milions d’euros al tancament d’exercici 2022, fet que suposa una disminució del 7,6% interanual, principalment en fons d’inversió, que totalitzen 22.581 milions, conseqüència de la volatilitat dels mercats. A la comparativa intertrimestral, s’observa un creixement de l’1,2%. Per últim, els actius totals del grup pugen a 251.380 milions d’euros, mantenint-se estables a la comparativa interanual, i reduint-se un 3,5% a la comparativa intertrimestral per la devolució de 10.000 milions de la TLTRO III.

Augmenta el payout

A més dels resultats, el consell d’administració de Banc Sabadell ha acordat incrementar el ‘payout’ fins al 50% dels beneficis corresponents al present exercici. Ha proposat per a aprovació en la pròxima Junta d’Accionistes un dividend en efectiu complementari de 0,02 euros per acció, i la recompra de 204 milions d’euros en accions, retribució a la qual cal sumar el dividend a compte de 0,02 euros abonat a la fi de desembre de 2022. D’aquesta manera, la retribució total ascendeix a 430 milions d’euros, la qual cosa equival a una rendibilitat per dividend del 8,7% considerant la cotització a tancament de 30 de desembre de 2022, últim dia de cotització de l’any passat (0,88 euros per acció).

TSB obté un benefici de 208,9 milions

La filial del Sabadell al Regne Unit, TSB, va tancar l’exercici 2022 amb un benefici individual abans d’impostos de 208,9 milions d’euros, un 16,5% més interanual i que suposa la xifra més altra des que està al grup. El benefici net individual de la filial va ascendir als 115,8 milions d’euros, mentre que la contribució positiva als comptes del Sabadell ascendeix a 87 milions d’euros. L’entitat va incrementar un 71,6% el seu marge recurrent, mentre que el marge d’interessos va totalitzar 1.114,7 milions d’euros a tancament de 2022, un 13% més, i les comissions netes, 129,4 milions d’euros, un 10,2% més.