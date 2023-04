El Sabadell crea una filial per centralitzar el negoci digital del banc

El Banc Sabadell crearà una nova filial dins del grup per tal d’aglutinar i centralitzar tot el negoci digital de l’entitat. Segons ha avançat aquest divendres Cinco Días, aquesta nova filial del Sabadell tindrà uns 300 treballadors que es dedicaran a la gestió de software, la creació d’aplicacions, targetes o un nou sistema d’onbording digital, i també de l’operativa diària, la ciberseguretat o la infraestructura digital del grup. L’entitat té l’objectiu d’assolir el mig miler d’empleats en aquesta filial en tres anys i estarà liderada per Marc Armengol, director general i d’Operacions i tecnologies del banc, a qui reportarà Francesc Cuguet, director general de Sabadell Digital.

Aquesta nova societat sorgirà de la unió de SABIS i Innocells -dues filials del Sabadell- i integrarà els actius de les dues societats i distribuiran els treballadors entre Barcelona, Madrid, Sant Sebastià i Alacant. Una de les raons per les quals el Sabadell ha executat aquesta reorganització interna és per aconseguir captar més talent digital. A més, cal recordar que aquest reforç del negoci digital del Sabadell, cap al que van encarats tots els plans estratègics de la banca, és una de les prioritats per al CEO de l’empresa, César González-Bueno. En els seus més de dos anys de mandat al capdavant del banc en banquer ha augmentat més d’un 20% les inversions digitals del Sabadell i ha tancat aliances en el sector amb empreses capdavanteres com Accenture, NTT Data, TXT i Kyndryl, una spin off d’IBM.

A més, el pla estratègic de Sabadell posa al focus de l’activitat del banc la digitalització de l’entitat, fonamentalment en l’apartat de la banca retail. En aquesta línia la idea del pla -que enguany serà revisat- era portar l’activitat comercial, els préstecs personals, els comptes corres i targetes i els pagaments als canals digitals. Alhora, el pla també contemplava passar les hipoteques, assegurances i productes d’estalvi i inversió als canals digitals, però en aquest cas només de manera mixta.

En definitiva, la idea del banc amb aquesta nova filial és adaptar-se a les noves demandes digitals dels clients, i centrar-se en el desenvolupament i millora de solucions digitals. En aquest sentit, consideren que crear una nova marca de referència en el sector financer per integrar-hi millor tot el seu talent humà en matèria digital i tecnològica és una aposta apropiada.