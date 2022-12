La catalana RUBI Group aterra a Turquia per triplicar la facturació

La companyia rubinenca RUBI Group, especialitzada en la fabricació d’eines per al tall i la col·locació de ceràmica, es proposa recuperar el mercat turc. La companyia ha obert una delegació comercial al país, un dels entorns més propicis per al seu sector per la seva intensa producció del material. Gairebé sense activitat a la regió des del 2018, RUBI reactivarà la relació amb Turquia de la mà d’un nou distribuïdor regional, amb qui ja ha tancat les primeres comandes. Amb aquesta operació, espera triplicar la seva facturació

L’aposta de RUBI a la distribució de productes a Turquia és especialment rellevant pel renom que la marca catalana té entre els professionals de la indústria de la ceràmica al país. Segons ha detallat l’empresa, els seus productes es fan servir especialment per a processos d’enrajolat, des de la neteja a la instal·lació o fins i tot el tall de les peces. La companyia compta amb més de 70 anys d’activitat.

En els darrers exercicis, la rubinenca ha posat especial focus en la recerca i desenvolupament. Així, segons les dades de la mateixa empresa, fins al 60% dels seus prop de 1.000 productes han estat creats o concretats en els últims cinc anys de la mà de l’equip intern d’R+D+i. Tot i això, continua gaudint d’especial atenció per part dels instal·ladors i treballadors manuals de ceràmica, especialment els talladors i barrejadors, professions molt presents al mercat turc.

Potencial internacional

Amb l’aterratge a Turquia, RUBI ja compta amb presència a més de 120 països. Si bé el mercat turc no acollirà una de les 11 filials amb què la rubinenca compta arreu del món, l’acord apunta cap a una aposta pel creixement orgànic. Amb més de 650 treballadors i dos centres industrials –un a Santa Oliva (Tarragona) i un a la ciutat xinesa de Suzhou– RUBI és un dels referents en internacionalització industrial a Catalunya.

Així, la rubinenca s’afegeix a l’allau de companyies amb seu a Catalunya que miren cap al mercat turc. Segons dades d’Acció, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, més de 1.200 negocis del país van exportar regularment a Turquia. El país, a més, compta amb més de 100 filials de firmes catalanes.

Reactivació a un mercat clau

Segons ha explicat el director d’exportacions de RUBI Group, Jordi Montagut, la recuperació completa del mercat turc mitjançant una delegació comercial permet “reactivar i consolidar la marca”. El potencial del sector ceràmic turc és, a més, gegantí. Com explica el mateix directiu, el país ocupa el 6è lloc del rànquing mundial de productors de ceràmica; amb el que ja té obert un canal de negoci per a una empresa de béns intermedis que s’hi dediqui.

L’avantatge de la delegació comercial, com declara Montagut, és la proximitat amb el client. Si bé en la majoria de països on RUBI Group té negocis el principal contacte és l’exportació, comptar amb representació al territori “permet millorar la comunicació i interactuar de forma directa tant amb els canals de distribució com, especialment, amb l’usuari final”. A més de la relació purament comercial, Montagut destaca la possibilitat de millorar les competències dels professionals locals de manipulació i col·locació de ceràmica. L’objectiu, raona, és “posar-los al centre de l’estratègia” de la firma catalana. “Podrem proporcionar formació i demostracions més enllà de les mateixes eines”, conclou el director d’exportacions.