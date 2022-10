Els retards del Perte fan perillar la fàbrica de Volkswagen a Sagunt

L’endarreriment amb la resolució definitiva del Perte del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC) fa trontollar un dels projectes insígnia de la iniciativa. La gigafàbrica de bateries del grup Volkswagen a Sagunt està per primer cop en dubte, segons fonts de l’empresa van confirmar a Europa Press. La firma alemanya podria seguir el camí de Ford, que ja va retirar la seva candidatura al projecte de recuperació del vehicle elèctric i connectat pels dilatadíssims temps d’adjudicació i concessió del Ministeri d’indústria. La ministra del ram, Reyes Maroto, havia anunciat que el repartiment de fons definitiu arribaria a principis d’octubre, si bé encara no ha estat publicat.

La diferència entre el grup nord-americà i Seat és que la planta a Almussafes està assegurada. Ford ha confirmat, de fet, que s’hi instal·larà i que confia en col·laborar amb el ministeri en futurs projectes, tot i que els tempos del Perte hagin superat per molt les necessitats d’adjudicació de la fàbrica. En el cas de la fàbrica de bateries de Seat, segons va confirmar el president del comitè d’empresa de l’automobilística catalana i membre de supervisió del grup Volkswagen Matías Carnero, retirar el projecte “és sobre la taula”.

En un recent acte a la barcelonina Casa Seat, el vicepresident de compres de Seat i responsable del projecte Future Fast Forward –el títol de la candidatura als fons europeus de la companyia– Alfonso Sancha ja va reclamar que “la resolució final del Perte arribi aviat i permeti que els projectes es facin realitat”. Tot i que Maroto va assegurar que “el somni es faria realitat”, les darreres declaracions de la companyia confirmen que la manca d’agilitat administrativa posa en risc la inversió industrial més gran de la història de l’Estat espanyol, una que podria arribar als 10.000 milions d’euros.

Ball de xifres

La resolució prèvia del Perte VEC, publicada durant l’estiu, repartia només un 23% del muntant dedicat. El conjunt dels projectes de Seat rebrien, segons aquest document preliminar, un total de 170 milions d’euros, a l’espera del muntant definitiu. Les expectatives del grup alemany rondaven els 700 milions d’euros, molt per sobre de la xifra que s’estudia ara mateix, que oscil·la entre els 300 i els 380 milions un cop es faci oficial la concessió. Si l’ajuda pública queda molt lluny de les expectatives, Carnero no descarta que Volkswagen es retiri completament del procés, segons va declarar a l’Agència EFE.

Reaccions oposades

Els representants del sector veuen amb preocupació els dubtes de Seat i Volkswagen. Segons ha declarat el president de la patronal dels concessionaris Faconauto, Gerardo Pérez, la retirada de les inversions del grup a Sagunt seria “una molt mala notícia”. El representant empresarial comparteix les crítiques cap al govern espanyol pels lents ritmes de resolució del Perte. “La Comissió Europea i el govern estan posant uns terminis impossibles de complir” raona. Més enllà del retard en la concessió, lamenta també que el disseny normatiu del projecte no estigui a l’abast de les pimes i emergents que en formen part. “Hem de recapacitar sobre si estem gestionant bé els fons, perquè no estan arribant”, ha etzibat Pérez.

Per la seva banda, el secretari general de la UGT confederal, Pepe Álvarez, comparteix l’optimisme de Maroto. Si bé el líder sindical “no té cap dubte” que la gigafactoria de Seat a Sagunt tirarà endavant, coincideix a exigir a l’executiu espanyol una agilització dels terminis administratius, així com un “esforç econòmic” per cobrir les necessitats de les empreses beneficiàries. “No hi ha cap quantitat prou gran per a qüestionar la viabilitat d’un projecte tan important com el Perte VEC”, avisa Álvarez, tot exigint que les administracions “facin tot el que sigui necessari i una mica més” perquè la planta de bateries arribi a bon port.

Segon Perte

Abans que arribi la resolució definitiva i amb el conflicte amb Seat encara recent, Maroto ha anunciat una ampliació dels fons dedicats al primer projecte, fins als 880 milions d’euros. La concessió suposaria un 29,5% del muntant total previst per al programa europeu, que ascendeix a 2.975 milions. La titular d’Indústria ha reiterat, en el marc de la reunió de l’Aliança del Perte per a la Indústria Naval a Vigo, la seva intenció de convocar una segona edició del Perte Vec el 2023, en tant que “en la primera no s’esgotaran els fons inicialment previstos”.