Red Points aixeca 20 milions amb l’entrada del fons Iris en el seu capital

Red Points, l’empresa especialitzada en la lluita contra la pirateria en línia, ha aixecat 20 milions de dòlars (19,3 milions d’euros) en una nova ronda de finançament liderada pel fons d’inversió Iris, que s’ha estrenat d’aquesta manera com a accionista de la companyia. Red Point ha completat l’aportació de fons amb Summit Partners i Eight Roads, que ja es trobaven en el capital, segons un comunicat difós aquest dilluns.

La signatura ja va rebre al maig del 2021 un préstec de 15 milions d’euros durant cinc anys del Banc Europeu d’Inversions per finançar el seu creixement. D’aquesta manera, es convertia en una de les primeres empreses que gestionava la identitat digital en un moment on tot el que fem té la seva part en línia. Davant d’aquest creixement de la digitalització la companyia proporciona l’ajuda necessària per mantenir el frau a ratlla. La consellera delegada de Red Points, Laura Urquizu, ha destacat que l’objectiu de l’entitat és fer d’Internet “un lloc més segur per a les marques i els consumidors”.

Combatre el frau com a prioritat

“Les empreses estan lluitant per a mantenir-se al dia contra l’explosió de frau en marques i les noves formes emergents d’amenaces. Amb aquesta plataforma única, automatitzada i fàcilment escalable, Red Points està liderant la digitalització de l’espai anti-frau”, ha assenyalat la sòcia en Iris, Itziar Estévez Latasa. En aquest sentit, Iris també ha entrat en aquest terreny de joc amb l’objectiu de fer l’espai digital molt més segur. Per tal de continuar aportant coneixement i capital a la xarxa de Red Point Estévez s’unirà al consell de la companyia, la qual cosa a més permetrà que tingui més accés a les decisions de la companyia i puguin continuar treballant plegats. A part, la incorporació de la sòcia d’Iris també aconseguirà que en el consell directiu de la companyia hi hagi paritat de gènere i igualtat.