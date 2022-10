Qonto, el neobanc que vol reformular la banca apostant per Barcelona

Ja fa molts anys que els bancs tradicionals no estan sols al seu sector i cada cop més apareixen més i més neobancs arreu d’Europa. Un d’aquests nous bancs és Qonto, un banc que va néixer el 2017 a París amb la voluntat de donar servei a les pimes i start-ups de tot Europa i que va desembarcar a Barcelona tot just fa un any i ara redobla la seva aposta per Catalunya per instal·lar el seu centre d’atenció al client per a tot el Vell Continent.

L’objectiu principal d’aquest neobanc és agilitzar el negoci bancari, donar una resposta molt ràpida si hi ha cap problema i reduir els temps d’espera dels clients. En definitiva, Carles Marcos, country mànager de Qonto a Espanya, la finalitat és canviar la tendència del sector i ho fan oferint solucions financeres a empresaris, pimes i autònoms encara que no poden oferir crèdits tradicionals, per això arriben a acord amb altres empreses i els gestionen a través d’aquestes, ara bé tota la resta de funcions que fa un banc tradicional les poden fer, explica Marcos.

De fet, en aquesta línia Marcos assegura que ell considera que és molt sa que entrin nous competidors al sector bancari i que des de Qonto els faran la competència oferir més valor i que, per tant, no entraran en una guerra de preus. Alhora, són conscients que encara que moltes empreses d’arreu d’Europa hagin apostat per la seva manera de treballar, unes 300.000, saben que en molts casos els seus clients tenen més d’un compte bancari. Aquesta proposta de valor superior comença oferint un mètode de pagament per subscripció, abolint les famoses comissions bancàries, amb preus des del 9 fins als 249 euros en funció dels serveis que vulguis.

Assaltar el mercat de les pimes

El seu públic principal són les petites i mitjanes empreses estan atacant aquest sector dels teixits empresarials europeus, sobretot els d’Alemanya, Itàlia, França i Espanya, que reuneixen el 60% de les pimes europees. Actualment, ja tenen uns 300.000 clients que suposa l’1% de la quota de mercat, però en els pròxims tres anys, de cara a 2025 volen triplicar la clientela per arribar el milió de clients, és a dir entre un 3 i un 4% de les pimes europees. Un dels motius pels quals són optimistes a l’hora de guanyar tants clients és, a Espanya, gràcies a l’aprovació de la llei crea i creix, que permet crear una empresa amb Qonto en només quatre dies, quan en altres bancs de mitja són dues setmanes.

Una part molt important del negoci i del creixement de Qonto passarà per Barcelona on han decidit ubicar l’equip d’atenció al client per a tots els països, ja que a Barcelona, a més de qualitat de vida, hi han trobat un ecosistema on hi ha molt talent. Aquesta gran inversió ha estat possible gràcies a la ronda d’inversió que van tancar aquest mateix any de 480 milions d’euros, que també permetrà duplicar la plantilla de l’empresa fins als 2.000 treballadors.