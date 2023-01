Un famós proveïdor de software sanitari a Europa s’instal·la a Barcelona

El nou centre de R+D i innovació en salut digital de Dedalus, el principal proveïdor de software sanitari i diagnòstic a Europa, serà a Barcelona. Així ho ha anunciat el Barcelona Health Hub (BHH), el conglomerat d’empreses del sector salut que es troba al recinte modernista de Sant Pau. Aquest nou centre, que se situarà dins del BHH té com a objectiu impulsar el desenvolupament de components de la plataforma digital de la companyia de salut, analítica i intel·ligència artificial. “És una gran oportunitat perquè Barcelona Health Hub pugui comptar amb una companyia líder com Dedalus, amb experiència col·laborant amb grans sistemes sanitaris en el desenvolupament de solucions digitals amb la nostra comunitat”, ha explicat Eva Rosell, directora general del hub barceloní.

En un comunicat aquest dilluns, el Barcelona Health Hub ha recordat que són una associació que promou la innovació i com a tal, tenir una empresa com Dedalus innovant des del seu recinte pot donar una empenta cap endavant a les empreses del sector, així com crear noves sinergies amb les start-ups que ja hi estan instal·lades. Marisa Felipe, directora general de Dedalus Iberia, ha explicat la importància de situar un centre de desenvolupament a Barcelona, “una ciutat que posa la salut digital com a centre de creixement de la seva economia local, que la situa com una gran font de talent especialitzat, el nostre actiu més valuós”.

Imatge del recinte modernista de Sant Pau, seu del ‘Barcelona Health Hub’ / EP

Dedalus i els seus clients catalans

Amb més de 20 anys de funcionament a Catalunya, Dedalus ja té una base de clients consolidada al territori i solucions adaptades a aquest mercat, amb l’objectiu principal de proporcionar el millor valor i servei als seus clients. Aquesta nova oficina a Sant Pau serà com un espai de cocreació i col·lboració entre empreses. Aquesta iniciativa que durà a terme la companyia lligarà amb els principis del hub barceloní, que busca ser un punt de trobada entre companyies per crear productes nous.