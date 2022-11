La producció industrial catalana creix un 0,6%, molt per sota de l’espanyola

La producció industrial a Catalunya creix només un 0,6% a l’octubre. Davant una indústria espanyola que avança a un ritme superior al 3%, el teixit industrial del país sembla estancar-se. En l’acumulat anual, l’índex productiu del secundari català ha avançat en un 1,1%, mentre que la mitjana espanyola se situa per sobre del 3,5%, amb alguns territoris per sobre de les dues xifres.

Val a dir, però, que l’Índex de Producció Industrial és una xifra que pot fàcilment portar a engany. Catalunya registra a l’octubre un índex de 106,2, mentre que territoris com l’Aragó o Cantàbria superen amplament els 110 punts. El càlcul, però, es basa en una relació entre la producció real i l’esperada: és a dir, valora més que un teixit industrial reduït excedeixi les seves possibilitats que el compliment d’expectatives per part d’un ecosistema madur.

Tot i això, val apuntar que altres comunitats amb un fort teixit industrial mostren unes xifres productives molt més elevades que la catalana. El País Basc, sense anar més lluny, tanca el mes amb un índex productiu del 113,2, un 6,5% més que al setembre; mentre que Navarra, tot i estancar-se en l’intermensual, es manté per sobre dels 124 punts. La Comunitat de Madrid, per la seva banda, també supera amplament les dades de Catalunya, amb un 121,5 i un creixement mes a mes superior al 10%.

La mobilitat, a l’alça

En el conjunt de l’Estat espanyol, el principal motor del creixement de la producció industrial a l’octubre ha estat la fabricació de vehicles a motor, que es dispara un 28,8%. És cert, però, que els mesos anteriors venien marcats per l’alentiment de les línies productives causat per la manca d’algunes matèries primeres, com els semiconductors. També destaca la fabricació d’equipament elèctric, amb un increment superior al 12%; tal com els productes informàtics, que acceleren en un 8,6%.

A l’altra banda de la gràfica hi ha la indústria de la fusta, que cau en més de 20 punts si es compara amb el setembre. També mostra rendiments decreixents el sector de la metal·lúrgia. Després de diversos conflictes laborals i també sota els efectes del trencament global de les cadenes de valor, la indústria del metall cau a l’octubre un 10,1%; com també es redueix la indústria química, que tot i el seu potencial exportador contrau la seva producció en vuit punts.