La primera iSIM amb connectivitat per satèl·lit i cel·lular és catalana

La catalana Sateliot ha anunciat que s’ha aliat amb Giesecke+Devrient (G+D) per a llançar una iSIM, una targeta SIM electrònica, amb capacitat per connectar-se tant per via satèl·lit com per via cel·lular i per satèl·lit “que permetrà oferir als seus usuaris cobertura a escala mundial”. Concretament, aquest canvi de la comunicació cel·lular a la satel·litària es realitzarà en aquells dispositius IoT que compten amb la tecnologia SIM de G+D gràcies, que permetrà l’ús paral·lel i automàtic de totes dues xarxes. Això implicarà que “s’eliminaran els problemes de cobertura al mar i zones remotes”, segons ha informat aquest dilluns Sateliot en un comunicat. En definitiva, aquests dispositius podran fer servir la cobertura normal en zones d’alta freqüència, com per exemple, una gran ciutat, i la cobertura per satèl·lit ubicacions remotes on no hi ha antenes.

Tot i aquest anunci, el potencial d’aplicacions per a la nova oferta de solucions i serveis de G+D no estarà disponible fins a principis del 2024 i va des del seguiment d’actius fins a l’agricultura intel·ligent o les aplicacions massives d’Internet de les Coses (IoT) en general. De fet, des de la companyia catalana asseguren que la possibilitat de connectar qualsevol dispositiu 5G NB-IoT impulsarà massivament l’adopció d’aquesta tecnologia arreu, fins i tot en les zones més remotes.

El CEO de Sateliot, Gianluca Redolfi, ha assegurat que aquest acord “significa que qualsevol dispositiu 5G NB-IoT compatible amb NTN pot connectar-se sense esforç a xarxes satel·litàries o cel·lulars”. Segons el responsable de Connectivitat i IoT de G+D, Philipp Schulte, des de l’empresa veuen “un gran potencial de mercat per a la primera iSIM que utilitza tant xarxes mòbils com xarxes per satèl·lit basades en LEO”.

Què som les targetes iSIM?

Les targetes iSIM són unes targetes SIM que no són físiques i van integrades en el processador central del telèfon. Això les converteixen en una solució més sostenible per a la telefonia mòvil, ja que no cal generar un futur residu o una carcassa addicionals i, per tant, no utilitzen plàstic. A més, tampoc requereixen un xip addicional soldat a la placa base, la qual cosa estalvia espai i redueix el consum d’energia i els costos dels aparells que les porten integrades. Tot això està fent que es converteixin en la primera opció per a la connectivitat IoT segura en aplicacions NB-*IoT.