L’abaratiment de l’energia estanca la facturació industrial￼￼

El sector industrial espanyol manté per tercer mes consecutiu la xifra de negocis prop de l’estancament. La variació durant el mes de febrer, segons les dades registrades per l’Institut Nacional d’Estadística, es va quedar en el 0,9%. El secundari de l’Estat encadena així un trimestre amb una evolució –negativa i positiva– inferior a l’1% tot i que el conjunt de les branques productives registren acceleracions superiors al punt. És la caiguda de la facturació energètica, tal com detalla l’estudi de l’INE, el que llastra l’índex.

Segons l’enquesta mensual, la xifra de negocis del sector energètic s’ha contret en un 8,8% durant el mes de febrer, l’única de totes les subdivisions que es troba en negatiu –suficient, però, per afectar la xifra en conjunt–. Els béns de consum no duradors, val a dir, no mostren cap mena de variació mes a mes en la facturació empresarial. Per la seva banda, els béns intermedis i els béns de consum no duradors evolucionen per sobre del punt –1,3 i 1,1% respectivament–; mentre que els béns d’equipament, líders indiscutibles de l’enquesta, milloren les seves xifres de negoci en més de sis punts i mig (6,6%).

Territoris líder

Amb tot, l’índex general de xifra de negocis industrial de l’Estat es troba en el 8,8% durant el febrer, amb només dos territoris en negatiu: Andalusia i Cantàbria. Catalunya, si bé no entra entre els cinc millors quant a aquest coeficient, es troba substancialment per sobre de la mitjana espanyola, en els 10,8 punts. Molt lluny de qualsevol competició queda el País Basc, amb un índex de negoci industrial superior al 28%; mentre que la Comunitat Foral de Navarra s’eleva fins al 14,4%.

Variació exportadora

Les empreses industrials de l’Estat, segons les dades publicades per l’INE, registren una major variació positiva en els seus ingressos a l’estranger que no pas al mercat interior. En termes interanuals, de fet, la millor taxa de creixement dels ingressos de la indústria es registra en els mercats fora de la zona euro, amb un 10% més any a any; mentre que en comparació amb el febrer del 2022, la facturació interior es queda en el 9,7%. La dada més baixa la mostra el mercat europeu, amb una acceleració del 8,4%.