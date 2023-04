El president de Ferrovial obté el màxim històric d’accions de la companyia

El president de Ferrovial, Rafael del Pino ha incrementat la seva participació en la companyia fins a un màxim històric del 20,448% després de rebre accions vinculades al compliment d’una sèrie d’objectius definits per l’empresa. Així doncs, Del Pino ha estat recompensat amb accions després de completar amb èxit alguns dels objectius que s’havia marcat l’empresa. Segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el directiu ha passat controlar el màxim percentatge que ha arribat a aconseguir.

Del Pino té 148.572.311 accions de Ferrovial de manera directa i indirecta, és a dir, a través de les seves societats i altres empreses, a les quals se sumen un total de 174.580 accions en forma d’instruments financers vinculades al pla de lliurament d’accions. L’última aportació d’aquest pla es va donar el passat 8 de març, quan va rebre 15.865 accions per un valor aproximat de 400.000 euros.

I, a més, aquesta fita coincideix amb l’aprovació per part de l’empresa del trasllat de la seva seu social a Països Baixos abans del pròxim mes d’octubre, tenint com a finalitat demanar la seva cotització als Estats Units abans d’arribar al final de l’any. Tot i explicar que aquest és l’únic motiu de la companyia pel trasllat, encara s’està investigant la seva possible fugida de l’estat espanyol per evadir impostos, ja que altres empreses de l’Estat cotitzen als Estats Units sense marxar. Tot fa pensar, doncs, que una de les raons principals d’aquest augment d’accions és l’èxit que ha estat l’aprovació del trasllat.

Com està repartit el poder a Ferrovial

Actualment, tota la seva participació de l’empresa està valorada en 4.160 milions d’euros. Després de Rafael del Pino -el que ja s’ha postulat com a màxim accionista-, la segona major accionista de la companyia és la seva germana María del Pino (8,2%), seguida del fons britànic The Children’s Investment Fund (8%), el seu altre germà Leopoldo del Pino (4,1%) i les empreses BlackRock (3,18%) i Lazard (3%).