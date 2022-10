El Port troba a Tailàndia la “connexió” entre Catalunya i el sud-est asiàtic

El Port de Barcelona ha inaugurat avui la seva missió comercial a Tailàndia. El subdirector del Port, Santiago Garcia-Milà, ha viatjat a Bangkok amb una delegació de l’organisme català amb l’objectiu d'”estrènyer llaços” amb el port de Laem Chabang i “esdevenir el hub logístic de referència per a Europa i la Mediterrània” en la seva connexió amb el sud-est asiàtic. Segons ha apuntat durant la presentació de la missió el president del port tailandès, Kriengkrai Chaisiriwongsuk, el Port de Barcelona obre una “oportunitat excepcional” per incrementar la relació entre Tailàndia i l’Estat espanyol.

“Podem oferir un punt de connexió molt important entre Catalunya i el sud-est asiàtic”, ha celebrat el director de la Port Authority of Thailand. El país és ja la quarta potència marítima de la regió, només per darrera de Singapur, Malàisia i Vietnam. Tot i això, l’ampliació de Laem Chabang l’ha fet disparar la seva activitat, i ja creix per sobre dels competidors. “Som més atractius per atraure noves línies marítimes”, raona Chaisiriwongsuk.

Horitzons compartits

Segons ha apuntat Garcia-Milà, el port tailandès comparteix molts dels seus horitzons estratègics amb Barcelona, com la transició sostenible; la innovació tècnica en els àmbits de l’economia del mar o l’obertura cap als clients. El subdirector barceloní ha ofert als empresaris locals la “ubicació geoestratègica” del Port de cara a l’entrada dels seus productes i serveis als mercats europeus que s’hi connecten; així com els del nord d’Àfrica. En aquest sentit, el director executiu de la Cambra de Comerç i Indústria de Tailàndia, Kriengkrai Chaisiriwongsuk, ha reconegut que “el transport marítim és un factor cabdal per a les connexions exteriors; però s’ha de fer seguint criteris de sostenibilitat ambiental, innovació i millora dels serveis”.

En aquest sentit, Barcelona és ja el primer port en intercanvis comercials amb Tailàndia pel valor de mercaderies transitades. Amb aquesta missió, han apuntat ambdues autoritats, l’objectiu és “consolidar les relacions d’intercanvi i fer-les créixer”. Així des de Laem Chabang insten les institucions a “millorar la col·laboració” per aprofitar totes les oportunitats econòmiques que s’hi poden obrir.

Abaratiment logístic

Segons ha apuntat Chaisiriwongsuk, el principal repte del país és la reducció dels costos logístics, amb l’objectiu d’esdevenir “el principal hub de la regió”. Així, es plantegen la construcció d’un pont que serveixi de connexió intermodal terrestre que pugui competir amb les de l’estret de Malacca, a Indonèsia.

També han posat sobre la taula la creació d’una companyia marítima nacional, així com una ampliació del mateix port de Laem Chabang per augmentar la seva capacitat logística fins als 18 milions de TEU des dels 11 actuals; amb una acceleració de la capacitat de transport ferroviari des de les dues TEU fins a les sis.