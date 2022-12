El 83% de les pimes veuen problemàtic no rebre els pagaments a temps

La morositat s’ha destapat en els últims anys com un dels grans problemes de les petites i mitjanes empreses catalanes i de tot l’Estat, sobretot arran de la pandèmia. Concretament, fins al 62% de les empreses espanyoles creuen que la covid-19 va augmentar la seva consciència sobre l’impacte que la morositat en les pimes, segons l’últim informe European Payment Report que realitza anualment Intrum. El document també mostra com el 58 % dels empresaris els agradaria millorar la seva gestió de la morositat, però ho troben difícil a causa de la falta de competències i recursos interns de les seves empreses. En resum, que no poden fer res perquè els seus clients els paguin a temps o en el temps establert prèviament. Tot plegat, fa que el 64% dels empresaris està preocupat per la capacitat dels deutors de pagar a temps.

Una altra de les grans preocupacions, i objectius, de les empreses a l’estat és el creixement, de fet sis de cada deu empreses marquen aquest creixement com la seva principal preocupació actualment. Per ampliar el teu negoci, per això es necessiten oportunitats i el 55% diu que la inflació està restringint aquestes possibilitats de fer créixer el seu negoci.

Perillen 200.000 empreses a Catalunya

A propòsit d’això, la Plataforma Multisectorial contra la Morositat ja fa mesos que avisa que si no es resol “amb urgència” els problemes en els pagaments unes 200.000 empreses es poden veure obligades a tancar. Així mateix, l’entitat, presidida per Antoni Cañete, ha demanat posar en marca un règim sancionar a les companyies que endarrereixen els seus pagaments, “l’única solució”, consideren, per un forat que xifren en més de 80.000 milions d’euros. Pel que fa a la nova llei “Crea y Crece”, aprovada al setembre al Congrés dels Diputats, la plataforma avisa que conté mesures interessants, encara que per si sola no resoldrà l’afer de la morositat. L’entitat ja ha avisat en diverses ocasions que estan treballant per facilitar a la Unió Europea informació sobre les “males pràctiques habituals” que continuen produint-se a Espanya. Documentació que esperen que la institució tingui present de cara a la revisió que està realitzant de la Directiva Europea sobre morositat.

El sud d’Europa també pateix la crisi de talent

Entre els enquestats per Intrum dels països del sud d’Europa, és a dir Portugal, Grècia, Itàlia i Espanya, se segueixen veient signes de la crisi de talent, ja que els treballadors qualificats han marxat d’aquests països per tenir millors oportunitats laborals als estats del centre i nord d’Europa. Tornant a la morositat, el 56 % dels empresaris també afirma que els agradaria millorar la seva gestió de la morositat, però els resulta difícil a causa de la falta de competències i recursos interns, una situació semblant a l’espanyola.

No tot són dades negatives gràcies a la recuperació econòmica que han experimentat aquests 4 estats els últims anys després de la Covid amb la recuperació del turisme. De fet, el 39 % dels enquestats asseguren que no tenen grans preocupacions sobre el flux de caixa de la seva empresa de cara als pròxims mesos. Al mateix temps, però, són els menys propensos a dir que han necessitat acceptar pagaments més llargs del que se sentien còmodes durant els últims 12 mesos perquè el 30 % diu que no han hagut de fer-ho.

Una altra tendència dins del sud d’Europa és que quasi la meitat dels empresaris asseguren que els seus clients cada vegada els estan fent més responsables del seu rendiment mediambiental i no els compraran si pensen que són perjudicials per al planeta. Aquestes dades es corresponen amb el comportament dels consumidors, ja que el sud del Vell Continent que ha experimentat condicions meteorològiques molt més extremes en els últims anys com grans tempestes o grans incendis forestals.