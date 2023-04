Un terç de les pimes de l’Estat estan pitjor que fa un any

Un 36,5% de les petites i mitjanes empreses de l’Estat es troben en una situació pitjor que la de l’any passat. Segons el darrer informe sobre el finançament de les pimes espanyoles de l’associació de societats de garantia recíproca Cesgar, el 2023 ha estat el segon any consecutiu en què el teixit empresarial espanyol pateix aquests nivells de retrocés de negoci, després del 35,2% que va registrar el 2022.

Segons el darrer informe publicat per l’entitat, el 15% de les empreses pateixen un estancament de la seva activitat econòmica, mentre que un 16% comunica reduccions moderades tant de facturació com de beneficis. El 5% restants, lamenta Cesgar, es troba en situació de vulnerabilitat. Tal com evidencia l’estudi, unes 188.819 companyies combinen un decreixement econòmic amb un empitjorament de la seva situació financera, el que els posa en risc de fallida o altres mesures extremes.

Com apunta l’anàlisi conjuntural, els darrers dos mesos han suposat un important cop per a les pimes espanyoles. La inestabilitat econòmica global ha fet caure en més de vuit punts la quantitat de petits negocis que consideren la seva situació “estable” –del 38,9% al gener al 30,7% actual–; mentre que el 5,1% de pimes vulnerables és prop del doble registrat fa dos mesos, quan es va quedar en el 2,6%. També el deteriorament financer ha augmentat d’ençà de la darrera analítica empresarial, en uns 3,5 punts.

Manca de capital

La conjuntura empresarial ha revifat també les necessitats de finançament per part de la petita i mitjana empresa de l’Estat. Durant el 2022, el 56,2% de les petites i mitjanes empreses de l’Estat s’han trobat amb necessitats de finançament –l’hagin o no buscat activament– una xifra lleugerament inferior a la registrada ara fa un any amb dades del 2021. Val a dir, però, que la xifra suposa un avenç de més de 20 punts respecte del 2019, l’any abans de la pandèmia. La crisi sanitària, així, ha generat, si s’observen les dades facilitades per Cesgar, necessitats de finançament en un 20% més de petits negocis.

Tots els sectors, a més, mostren una elevada dependència de nou finançament. Només les pimes concentrades al grup d’educació, salut i serveis socials mostren menys d’un 40% de manca de capital, mentre que en verticals com la indústria manufacturera o el comerç aquesta s’eleva per sobre del 60% del teixit productiu. L’hostaleria i restauració o la construcció, per la seva banda, freguen també els 60 punts, amb un 59,2 i 59,1% d’empreses que declaren necessitar finançament respectivament.

Què necessiten les pimes?

El finançament necessari per sostenir l’activitat de les petites i mitjanes empreses, a més, es concentra no tant en inversions com en activitats del dia a dia. Durant l’any 2022, el 75% del finançament necessari s’hauria d’haver destinat potencialment a finançar el capital circulant, mentre que només un 26,8% es dedicaria a equipaments productius, i un 11,1% aniria a parar a l’adquisició d’immobles.