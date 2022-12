Les pimes industrials rebran una ajuda per implementar la setmana de 4 dies

La setmana laboral de 4 dies, o 32 hores, comença a estar més a prop. El Ministeri d’Indústria posarà en marxa un projecte pilot a partir de la setmana que ve perquè pimes del sector industrial puguin rebre ajudes de fins a 150.000 euros si es comprometen a impulsar aquesta reducció de la jornada aboral dels seus treballadors, segons ha avançat aquest dilluns El Periódico. Les empreses que participin en aquesta prova pilot s’hauran de comprometre durant com a mínim dos anys i hauran de reduir com a mínim un 10% de la jornada laboral dels treballadors i sense disminució dels salaris. El pressupost total d’aquesta prova pilot serà de 10 milions d’euros i des del govern espanyol calculen que unes 70 pimes industrials podran participar-hi.

Per fer més atractiva la convocatòria, el govern espanyol planteja ajudes per a les pimes que s’hi sumin. Concretament, té al cap ajudes de fins a 150.000 euros per compensar els costos que suposa reduir la jornada laboral, ja sigui per contractar més gent que cobreixi les hores que deixin de fer la resta de la plantilla o bé per fitxar perfils que permetin reorganitzar-se per treballar menys. A banda d’aquesta transferència per cobrir costos salarials, les bases de la convocatòria preveuen més ajudes per costejar la formació de treballadors, millorar la seva productivitat i poder realitzar auditories internes per avaluar l’èxit o fracàs de les mesures implantades. Aquestes ajudes, segons ha informat el mateix mitjà, es repartiran sota els criteris de concurrència competitiva de les empreses.

Cal recordar que aquest experiment el govern espanyol no és per iniciativa pròpia, ja que sorgeix d’una reclamació de Más País durant la negociació dels pressupostos estatals de l’any passat. La formació liderada per Íñigo Errejón va tancar el seu suport als comptes de Sánchez a canvi d’aquesta iniciativa que ja ha tingut diversos experiments a l’Estat en grans empreses com Desigual o Telefónica. Ara bé, aquesta serà la primera experiència impulsada per una administració, ja que tot i que la Generalitat valenciana té un projecte en aquesta línia, però no s’ha executat.

Tendència a Europa

Amb aquest nou projecte, Espanya, se suma a la llista de països europeus que estan explorant la reducció de la jornada laboral. El Regne Unit, per exemple, ha posat en marxa aquest mateix any un programa semblant també destinat a 70 empreses per veure si acaba sent una opció factible. Per la seva banda, Portugal ha optat per posar en marxa la jornada laboral reduïda dins de l’administració pública. En el cas de Bèlgica, la reducció de la jornada a 4 dies implica seguir treballant 40 hores setmanals. Ara bé, la proposta del ministeri d’Indústria, contempla més garanties pel treballador, ja que no representarà una reducció del salari per als treballadors ni un allargament de jornada la resta del temps.