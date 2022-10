Pimec exigeix noves mesures per assegurar la “viabilitat” de les empreses

El teixit empresarial català, format en gran part per petites i mitjanes empreses, agonitza davant les dures crisis, sobretot per la seva vessant privada i la seva mida, el que les fa més sensibles als canvis. És per això que la patronal Pimec ha demanat aquest divendres més mesures per garantir la “viabilitat” del sector privat en un context de tensió inflacionària. Coincidint amb la publicació per part de l’INE de l’IPC del mes de setembre, fixat en un 8,5% a Catalunya, l’organització ha apostat per “intervenir de manera urgent” els mercats de la llum i el gas. Les dures restriccions que se’ls està aplicant a ambdós mercats provoca que les pimes es quedin curtes en destinar molts recursos que les empreses més grans.

Pimec ha fet una crida aquest divendres a l’augment d’ajudes i mesures per protegir el teixit empresarial de les petites i mitjanes empreses. Així mateix, ha reclamat “compensacions raonables” per a les empreses i l’aplicació d’un topall al preu del subministrament elèctric que paguen les micro, petites i mitjanes empreses. Segons les dades de l’INE, aquests dos sectors han viscut una baixada de preus significativa, però encara insuficient per estabilitzar el mercat, sobretot de cara a les pimes.

Més salaris i participació pública

En la mateixa línia, Pimec ha apuntat també que els increments de salaris “són necessaris”, però s’han d’indexar d’acord amb indicadors que, més enllà de l’IPC, tinguin en compte la productivitat de les empreses. En aquest sentit, ha continuat la patronal en roda de premsa, els resultats que s’han de tenir en compte també van lligats a “l’evolució del PIB, la inflació subjacent i els costos”. A més, la patronal també ha exigit a l’administració pública que assumeixi “la part que li pertoca” dels augments de preus en “tots els contractes públics”. Per fer-ho, l’entitat defensarà modificar la Llei de Contractes amb el Sector Públic per permetre la indexació dels preus dels contractes a les empreses quan es produeixi una modificació substancial dels seus costos, com passa ara mateix.