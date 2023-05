Pimec assegura que van tancar 2.086 empreses durant el 2022

El 2022 no va ser un bon any per al teixit empresarial. Segons les últimes dades de Pimec, durant l’any passat es van registrar un total de 2.086 tancaments d’empreses. Aquesta dada, segons ha assegurat el president de la patronal, Antoni Cañete, representa el 8% del total de tancaments a l’estat, que va ser de 26.000. Això suposa un augment del 10% respecte al 2021 i marca un rècord històric. En aquest sentit, Cañete ha reclamat “rigor i serietat” als sindicats quan diuen que totes les companyies estan tenint beneficis extraordinaris.

Així ho ha assegurat el president de Pimec en declaracions a la premsa després de la Junta General de la patronal, en les quals ha afegit que aquesta situació de beneficis extraordinaris no és la de les pimes. En aquesta línia també ha reclamat no limitar la realitat a la mitjana que donen les estadístiques, assegurant que la majoria de les pimes no han augmentat els seus beneficis en un 15,8%.

Rsultat extraordinaris de l’Ibex

Per justificar-ho, Cañete ha recordat que les 35 empreses de l’Ibex van obtenir 56.000 milions d’euros més de benefici brut l’any passat, que suposa un augment del 35%, i afegint que en aquestes circumstàncies si es fa la mitjana, efectivament, dona aquest quasi 16% d’augment dels beneficis. De fet, ha defensat que sectors com el comerç o el primari ho estan passant francament malament, afegint que aquests sectors “manifesten una situació en la qual els marges de les empreses posen en perill la seva viabilitat”.

A més, Cañete ha contraposat aquests beneficis realment extraordinaris de l’Ibex recordant que no serà fins aquest 2023 quan les pimes recuperaran les xifres prèvies a la pandèmia. Ara bé, també ha recordat que tot i igualar aquestes xifres, també hauran augmentat el passiu pels crèdits ICO demanats durant la crisi de la Covid.

Per tancar el tema, Cañete ha explicat que la proporció de les pimes i les grans empreses dins la composició del PIB espanyol és de 65% i de 35%. Afegint que “el creixement dels beneficis bruts de les pimes i autònoms és d’aproximadament un 6%, una xifra inferior al creixement de l’IPC i similar al creixement de les rendes dels assalariats”.

Preguntat per l’acord entre patronals i sindicats de pujades salarials, l’ha valorat positivament, encara que ha reclamat la participació “amb veu pròpia” de les pimes. Tot i això, Cañete ha afegit que des de Pimec “fa temps que defensem que a Catalunya podríem arribar a tenir millors salaris si aquests s’indexen a criteris de productivitat i si aconseguim enfortir el marc català de relacions laborals”

Augment de socis

La patronal també ha aprofitat l’Assemblea General per presentar els resultats del 2022. Durant l’exercici passat la patronal va tancar amb un resultat positiu de 696.000 euros, per sota dels 755.000 de 2021, però per sobre dels 583.000 que estaven previstos, mentre que la previsió per a 2023 és de 703.000 euros. Per la part dels ingressos, es van facturar un total de 21,93 milions d’euros, un 25% més que fa un any, cosa que ha portat a l’entitat a plantejar un pressupost de 21,96 milions per aquest 2023.

D’altra banda, l’organització va tancar el 2022 amb 144.000 socis, enfront dels 141.000 amb els quals va acabar el 2021. Alhora, Cañete ha explicat que Pimec va augmentar els salaris de tots els seus treballadors un 3% l’any passat i que a més se’ls va ingressar una bossa de 400 euros “per a fer front a la inflació”.