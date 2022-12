Pimec critica l’afany recaptador de l’ampliació de l’impost de patrimoni

La patronal de la petita i mitjana empresa catalana Pimec s’ha mostrat crítica amb l’acord de Govern per ampliar l’impost de patrimoni. El president de l’organització empresarial, Antoni Cañete, ha rebutjat l'”afany recaptador” d’una taxa que considera un batzac per al rendiment de l’activitat empresarial catalana.

“Cada cop que fem una pujada d’impostos sense pensar en la competitivitat, ens fotem un tret al peu”, ha criticat Cañete durant el tancament de curs de l’entitat empresarial. En aquest sentit, el representant empresarial acusa el Govern de fer servir la fiscalitat del país com a “arma llancívola política”. La manca d’unes guies estratègiques a l’hora de la imposició de tributs, lamenten des de l’organització, limita la competitivitat empresarial i l’atracció d’inversions al teixit empresarial català.

La crítica de l’entitat empresarial respon a l’equiparació de l’impost català de patrimoni al nou tribut espanyol a les grans fortunes. Segons els acords del consell executiu, es crearà un nou tram a partir dels 20 milions d’euros que es gravarà amb un tipus del 3,48%. Segons ha anunciat la Generalitat, això reportaria uns ingressos addicionals de 12 milions d’euros que aterraran a les arques catalanes –mentre que, en cas contrari, anirien a parar a Madrid–.

Cañete, però, critica el canvi d’estratègia. El representant empresarial recorda l’acord a què es va arribar amb l’exconseller d’economia Jaume Giró pel que no s’augmentaria cap impost. Per altra banda, destaca la necessitat que la política fiscal tingui en compte la capacitat de creació de riquesa i llocs de treball.

Por al llarg termini

La petita i mitjana empresa catalana reconeix un 2023 “volàtil” afectat per la incertesa internacional. “Tenim molt clar que l’economia es desaccelerarà”, ha constatat el president, principalment per culpa de l’enduriment de la política monetària i els efectes del retorn del comerç internacional. Si bé la inflació comença a controlar-se, el xoc de demanda continua, i els problemes en sectors com l’energia “poder continuar durant tot el 2023”, segons la patronal.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Economia, Natàlia Mas / David Zorrakino – Europa Press

Les petites empreses catalanes, especialment les microempreses, arriben a aquestes turbulències en una salut menys que ideal. Segons ha apuntat Cañete, el passiu laboral dels negocis de menys de 10 treballadors és encara “molt elevat”, i la mala situació macroeconòmica ha reduït substancialment els seus balanços. En aquest sentit, el president lloa la pròrroga de la moratòria concursal, que pot mantenir a flor diverses empreses afectades per l’entorn econòmic fins al punt de la inviabilitat.

El repte de les cambres

Pocs mesos abans de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, Cañete reitera que “Pimec no s’hi presentarà, perquè Pimec ja hi és”. Les principals organitzacions del país compten amb sis cadires per assignació –ara mateix amb avantatge per a les petites empreses, que en tenen quatre per les dues de Foment del Treball–. El president ha reiterat l’oferta d’un acord amb la gran patronal del país per repartir-les de forma equitativa. Quant a la presentació d’altres candidatures a la resta d’epígrafs, Pimec anima els seus associats a “ocupar un espai” a la representativitat empresarial barcelonina.

Beneficis patronals

Després d’unes previsions d’ingressos d’uns 19 milions d’euros a finals de 2021, Pimec ha declarat una facturació millor de l’esperada, superior als 20 milions d’euros. Així, els pressupostos del 2023 s’elevarà fins als 21,9 milions. Segons ha declarat Cañete, el “bon comportament” tant d’altes com de baixes de socis explica en gran manera la facturació d’enguany: els ingressos per quotes s’han elevat prop d’un 10% en termes interanuals, fins a un benefici d’entre 600 i 700.000 euros, a falta de l’auditoria corresponent.