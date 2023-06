Les patronals acorden ‘in extremis’ el repartiment dels vocals a la Cambra

Les dues patronals amb representació a la Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec i Foment del Treball, han acordat el repartiment equitatiu de les vocalies reservades al ple de la institució. Segons ha pogut saber TOT Economia i han confirmat tant l’agrupació empresarial de la pime del país com la patronal presidida per Josep Sánchez Llibre, les sis cadires dedicades a les entitats empresarials a les eleccions de Cambra es tornaran a distribuir, com era tradició, de forma equitativa entre ambdues. Després d’un 2019 en què les associacions empresarials van concórrer amb llistes separades, els comicis del 2023 tornaran a veure una sola proposta de sis noms a càrrec de patronals. El pacte hauria arribat, segons les fons consultades per aquest diari, a escasses hores del tancament de les llistes electorals -el termini s’allargava entre el 24 de maig i el 7 de juny-, i es farà oficial durant aquest mateix dimecres.

El president de Pimec Antoni Cañete feia temps que posava sobre la taula de Foment una crida al retorn de la unitat patronal. El 2019, any amb el suport dels entorns de les organitzacions empresarials dividit entre les candidatures de Carles Tusquets per una banda i d’Enric Crous i José Maria Torres per l’altra, les associacions van presentar sis noms cadascuna, i la decisió final de la partició dels escons assignats va recaure en els vocals escollits pels associats a la Cambra, el que es va saldar amb quatre vocalies per a Pimec i dues per a Foment. Tot i l’avantatge amb què la pime ha comptat els darrers quatre exercicis, des de l’entitat es buscava d’ençà de finals del 2022 el retorn a la paritat pactada -un retorn que, segons veus de l’entorn de Cambra, hauria rebut fins ara les negatives dels de Sánchez Llibre-. Finalment, Foment s’ha avingut a un pacte que albira una estabilització de les relacions en el si de la representació empresarial catalana -com a mínim, pel que fa al ple de Cambra de Barcelona-.

Qui seran els sis vocals de les patronals?

Com ja s’ha dit, cada patronal col·locarà tres membres cadascuna. Per la part de les grans empreses, els tres escollits són Anna Cornadó, CEO de COPISA, Ignasi Marull, soci-director de PWC, i Eloi Planes, president executiu de Fluidra. PEr part de les pimes els escollits, finalment, han estat Emma Gumbert, sòcia-fundadora d’Emma Gumbert, Martina Font, directora corporativa de Font Packaging Group i Miquel Martí, president i conseller delegat de MOVENTIA.

Proposta “poc democràtica”

L’escissió de candidatures a les sis vocalies patronals del 2019 va deixar a discreció dels membres electes del ple el repartiment dels escons entre Foment i Pimec. En aquell moment, amb 31 epígrafs guanyats per candidats de la llista Eines de País impulsada per l’ANC, el sector que encara governa la Cambra va tenir molt a dir en els equilibris de la veu de les patronals al plenari. La llista única de sis candidats que anuncien les patronals, en aquest sentit, no ha agradat en el si de la candidatura independentista. Segons fonts d’Eines han declarat a aquest diari, “una llista única de sis candidats pactada entre Pimec i Foment és poc democràtica”. El format del 2019, en què cada patronal va proposar sis vocals, assigna “l’elecció dels candidats al ple, en cas contrari no és així”. Des d’Eines, en aquest sentit, considerarien més oportú que “cada patronal presenti els sis millors candidats” i deixi la tria dels sis representants patronals als membres del ple escollits pels associats.

Tres tipus de cadires

El ple de la Cambra de Barcelona compta amb un total de 60 vocals. D’ells, 52 es trien de forma democràtica, amb un format d’elecció directa d’un representant per cadascun dels epígrafs -sectors empresarials- representats a la institució. Fins l’any passat, la xifra de vocalies triades per sufragi era de 40, amb 14 cadires de plata -escons assignats generalment a grans empreses a canvi d’una aportació econòmica-. El ple de la institució, però, va reduir el passat estiu aquestes vocalies fins a dues, el mínim que permet la llei espanyola de cambres de comerç. Els sis vocals restants s’assignen a patronals.