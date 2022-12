Parlem inverteix més de 10 milions en la compra de 3 nous operadors locals

El Grup Parlem ha comprat tres noves operadores locals per un valor de 10,5 milions d’euros. D’aquesta manera, la companyia de telecomunicacions catalana es consolida com a líder del sector a Catalunya. Aquestes inversions de final d’any faran reestructurar el nou Pla estratègic que, tal com ha explicat la companyia en un comunicat, “serà més agressiu la primavera de l’any que ve”. Un dels principals objectius que té la companyia “és l’expansió territorial“, motiu pel qual han executat aquestes compres, però també “la diversificació de negoci”, com per exemple la comercialització d’energia sota el nom de Parlem Energia, tal com explicava en un esmorzar informatiu el fundador de la companyia Ernest Pérez-Mas.

Aquestes noves adquisicions -ha explicat la companyia aquest dijous- aportaran al Grup Parlem 7.600 nous clients de fibra, 10.200 de mòbil i 2.300 de Wimax, així com més de 48.000 noves unitats immobiliàries cablejades amb fibra i una previsió d’increment d’ingressos pel 2023 de 5,5 milions d’euros en vendes i 1,5 milions d’EBITDA. En l’àmbit financer, les tres adquisicions generen una major capacitat per generar beneficis, és a dir milloren l’EBITDA, sense aportació de deute. Aquesta previsió de millora -han assegurat- permetrà treballar en un nou Pla Estratègic 2023-25, que es compromet a presentar durant el primer semestre de l’any que ve. Fins a la publicació del nou full de ruta, “Parlem es concentrarà en realitzar la integració de les tres empreses adquirides, realitzant sinergies i buscant l’excel·lència operacional”, han descrit.

Les marques locals que se sumen a Parlem

Les tres teleoperadores locals que adquireix Parlem són Xartic, d’Olot, Wicat, del Pallars, i la valenciana Fibrotel, que s’incorporarà a la filial Aproop. Si bé Parlem ha crescut de manera natural a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb les tres noves adquisicions s’aconsegueix incrementar la quota de mercat a Girona, al Pallars i al País Valencià. Xartic va ser fundada per Joan Bramon, president de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (Feceminte) i dona servei a les comarques de la Garrotxa, l’Alt Empordà, el Ripollès i la Cerdanya. Aquesta marca en concret, seguirà operant sota el seu nom i no canviarà de manera instantània, ja que “ja és especialment coneguda”, afirmava Ernest Pérez-Mas, fundador de la companyia en un esmorzar informatiu.

Pel que fa a Wicat, que cobreix l’àrea de l’Alt Pirineu, i Fibrotel, la comarca de la Ribera Alta al País Valencià, sí que s’incorporaran a la xarxa de Parlem canviant els seus noms. De fet, Fibrotel passarà a convertir-se en una filial d’Aproop, la marca de Parlem a València. En els tres casos, els equips directius actuals continuaran desenvolupant les seves funcions dins del Grup Parlem. D’aquesta manera, la companyia vol ser el pal de paller del sector de les telecomunicacions a Catalunya liderant una concentració natural de projectes, com demostren aquestes operacions que s’afegeixen al grup per tal de poder arribar a tot el país.

Un nou pla estratègic per obtenir beneficis

Durant la Junta general extraordinària d’accionistes s’han aprovat diverses ampliacions de capital per compensació de crèdits d’operacions anteriors i la formalització de contractes de convertibles. El primer punt -ha remarcat la companyia- suposa la creació de noves accions o participacions per a treballadors o empreses col·laboradores que en el passat han col·laborat o col·laboren encara amb Parlem.

D’altra banda, també hi ha les empreses que Parlem ha adquirit en el passat (Sonnet, Infoself i Ecolium), una part de la compra de les quals s’aconsegueix diners i una altra part, en accions. Pel que fa al segon punt, es formalitzen els contractes de convertibles d’Inveready, contractes que ja s’han anat anunciant durant l’any: la segona emissió de bons convertibles (3,0 milions d’euros) subscrita al 100% per Inveready Convertible Finance II (venciment a 57 mesos) i la tercera emissió de bons convertibles (3,0 milions d’euros) amb venciment a 60 mesos subscrita per Inveready Convertible Finance II (93,33%), STS Inversions (3,3%) i Famitex (3,3%).