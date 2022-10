Parlem ingressa 16 milions i espera tancar el segon semestre en positiu

El Grup Parlem Telecom va augmentar els seus ingressos un 66,9% el primer semestre de l’any. Aquestes xifres es tradueixen en una facturació de 16 milions d’euros, que la companyia atribueix a la “forta captació de clients de fix i mòbil”. En total, Parlem ha augmentat un 22% les seves línies, situant el nombre de clients en 180.000, una ampliació de 30.000 línies en els primers sis mesos de l’any. L’empresa catalana de telecomunicacions també menciona que les baixes han disminuït un 11%. Tot i això, l’aposta pel desenvolupament de la seva divisió Parlem Empreses i Parlem Energia, així com l’obertura de més botigues s’han traduït en el tancament de l’EBDITA negatiu. “Tenim la certesa que acabarem l’any amb 20 milions d’euros de facturació i beneficis”, explica Ernest Pérez-Mas, conseller delegat i fundador de la companyia.

Aquest divendres, la companyia de telecomunicacions catalana ha publicat els resultats de l’últim semestre, fent èmfasi en el creixement tant el la captació de clients com en la diversificació del seu negoci. Amb tot, Parlem va facturar 16 milions d’euros, una xifra per sobre dels 9,8 milions que va guanyar en el mateix període de l’any passat. Pel que fa a l’EBDITA, però, la van tancar en negatiu (-1,4 milions d’euros) que la companyia atribueix a les despeses d’obertura de més botigues i a l’expansió a Parlem Energia amb la compra d’Ecolium. Actualment, l’empresa ha obert 25 botigues i “espera tancar l’any amb 28, repartides per Catalunya i el País Valencià”, tal com relata Pérez-Mas. Pel que fa als beneficis, la companyia assegura que “si haguéssim fet totes les inversions a principis d’any ja estaríem en positiu”, -afirma el fundador-, a més, afegeix que no només tancaran l’any amb beneficis sinó que “començaran el 2023 amb uns beneficis del 10,8% aproximadament”.

El negoci de l’energia

L’empresa catalana de telecomunicació ha fet una aposta per les energies renovables amb la compra de la companyia catalana Ecolium. Pérez-Mas assegura que és “un sector proper al de les telecomunicacions” i busquen potenciar la “comercialització de plaques solars”. En primer pas és instal·lar plaques d’autoconsum a les llars i amb l’energia sobrant reconduir-la per poder-la vendre. Amb tot un pla complet on telecomunicacions i energia s’ajunten en una mateixa tarifa pel client. “Això ens donarà un avantatge competitiu”, explica el fundador. De moment la companyia ja té quatre centre d’energia i pretén obrir-ne dos més, ja que la companyia espera que “hi hagi un increment de demanda”, diu el conseller delegat de Parlem.

Tot i això, la diversificació del grup no passarà per altres sectors, ja que el fundador reconeix que “el seu negoci són les telecomunicacions”. En aquest sentit, Pérez-Mas assegura que l’ampliació del seu capital seguirà per continuar adquirint altres companyies relacionades amb el món de les telecomunicacions. “L’objectiu a final d’any és comprar dos operadors locals més“, avança el fundador de Parlem, tot i que no específica quines companyies o quants diners s’invertiran en aquestes compres. “Volem seguir fomentant el creixement orgànic i inorgànic”, reconeix Pérez-Mas. Actualment, la companyia té l’ampliació fora de Catalunya i el País Valencià congelada, perquè “esperen veure com es consolida el mercat abans d’ampliar-se”, diu el conseller delegat de la companyia catalana. D’aquesta manera, ell mateix explica que la fusió d’Orange i MásMóvil serà un dels punts claus per la nova repartició del mercat.

Augment de preus per la inflació

La companyia catalana també es veu afectada per la inflació, una situació que Pérez-Mas assegura que es traduirà en la pujada de preus per a tot el sector. Així doncs, Parlem “augmentarà les tarifes dels seus clients en funció de la inflació”, explica el fundador, qui remarca però, “que no hi haurà pujades més altes d’un o dos euros”. El sector de les telecomunicacions depèn d’altres sectors que també estan sent afectats per les crisis més actuals. Pérez-Mas ha parlat de l’encariment de l’energia que es tradueix en l’increment de la despesa en la producció i també l’aprovació del nou conveni del metall, que apujarà els sous dels seus treballadors: “Tots aquests sobrecostos s’acabaran reflectint”, reitera el fundador de Parlem.