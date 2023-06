El Pacte Nacional per a la Indústria assoleix una execució del 80% el 2022

El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) ha començat amb bon peu la seva execució. Segons ha informat aquest dimecres el Departament d’empresa, durant el primer any vigència ha assolit una execució pressupostària de 622 milions d’euros, una xifra que representa un 80,1% del que es va pressupostar. Així ho ha avançat el director general d’Indústria, Oriol Alcoba, en el marc d’una reunió de treball amb els membres de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa, és a dir Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT.

Alcoba ha explicat que aquesta execució és un resultat que permet “estar satisfets” a la conselleria d’empresa i ha recordat que el PNI “implica tots els agents socials, on hi és representat tothom i suposa un gran consens que enforteix el potencial de la indústria catalana, un dels motors més importants de l’economia del país”.

L’objectiu del PNI, impulsat per Empresa i Treball, és transformar el model industrial del país per poder augmentar el pes de la indústria en l’estructura econòmica. Aquest camí s’aconseguirà, segons detalla el pla, a través d’un sector industrial més digitalitzat, innovador, sostenible i que sigui capaç de generar ocupació de qualitat i donar estabilitat temporal a la política industrial.

On han anat a parar els diners?

Els dos àmbits amb una execució més alta són el de Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització, amb un 97,1%, i el de Sostenibilitat, energia i economia circular, amb un 87,3%. Tal com ha insistit en diverses ocasions el conseller d’empresa i Treball, Roger Torrent, aquests dos punts del PNI eren els seus principals puntals, ja que el principal objectiu de l’executiu català és aconseguir que la indústria avanci en la transició verda i digital, tal com marca la UE.

En l’àmbit de la Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització, el Pacte s’ha concretat en actuacions com el Pla d’atracció de nous elements a la cadena de valor d’ACCIÓ, el Foment de la compra pública innovadora, la Valorització i transferència de coneixement i la Consolidació dels centres tecnològics catalans i centres TECNIO.

Dins de l’àmbit relacionat amb la Sostenibilitat, energia i economia circular, el PNI s’ha concretat en el Pla d’impuls d’energies renovables, les subvencions per a projectes d’eficiència energètica i la rehabilitació i en la millora de l’eficiència energètica en habitatges, totes amb participació de l’ICAEN.

També destaca un elevat compliment de l’àmbit d’Ocupació de qualitat, Condicions de treball i Formació, amb una execució del 86,1%. En aquestes matèries, el Pacte s’ha concretat en actuacions com la Formació per a l’ocupació adreçada a persones desocupades del sector industrial. Aquest àmbit recull també les iniciatives específiques del subàmbit de gènere i aquesta perspectiva s’ha introduït en diverses actuacions més enllà de les que corresponen estrictament al seu àmbit.

Pel que fa a l’àmbit d’Infraestructures i sòl industrial, l’execució pressupostària ha estat molt més baixa, del 32,7%, on destaca el Programa d’ajuts i subvencions per a les flotes de transport. El baix nivell d’execució, asseguren des del Departament, s’ha produït perquè hi ha diverses actuacions que requereixen uns terminis molt més extensos en les licitacions, les adjudicacions i l’execució de les obres, que encara no han finalitzat. Tot i això, el departament dirigit per Torrent recorda que els fons són finalistes de manera que no es perden ni es destinen a altres projectes i que, per tant, està previst que s’executin al llarg del 2023 amb el mateix objectiu.

Quant a l’àmbit de Finançament i dimensió empresarial, l’execució ha estat del 103,9%, és a dir un 4% per sobre de l’import previst inicialment, degut principalment a què s’han destinat 1,2 milions d’euros al Pla d’emprenedoria en el sector cultural, que inicialment no estaven previstos. Cal destacar també que, més enllà de l’execució pressupostària, el Pacte té polítiques que són de cost funcional i que, per tant, no queden reflectides pressupostàriament. Així, s’ha fet un seguiment del grau de compliment de les actuacions, que ha estat del 75%.