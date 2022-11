La gironina Oxford aterra a Mèxic i factura 14 milions a l’exterior

La paperera gironina Oxford, amb seu a Flaçà, ha finalitzat la seva expansió a Mèxic per consolidar-se al mercat nord-americà. La companyia ha arribat a un acord amb les grans cadenes de distribució regionals Office Depot, HEB i Walmart per comercialitzar la marca European, una línia de productes germana a la central. Tot i que comença només amb una marca, en els pròxims mesos la catalana espera ampliar l’oferta a la regió.

L’aterratge a Mèxic és el cúlmen d’un important creixement en els mercats exteriors. La facturació exportadora de la companyia s’ha disparat aquest 2022 fins als 14 milions d’euros, una xifra un 70% superior a la del 2021, quan es va quedar en uns 8,3 milions. Propietat de la multinacional francesa Hamelin Brands, Oxford lidera el sector paperer ibèric, amb uns ingressos globals de 40 milions d’euros -prop del 10% del total de la seva matriu, que es va elevar per sobre dels 400 milions el 2021-.

Ampliació de productes

L’entrada al mercat mexicà respon a l’expansió cap als Estats Units que vol implementar Oxford. Segons les estimacions de la gironina, la facturació als 250 punts de venda de les tres distribuïdores arribarà als 1,5 milions d’euros. La firma ampliarà la limitada oferta actual a finals d’any amb productes com ara llibretes de disseny i altres estris d’estudi i papereria d’oficina.

Made in Flaçà

Segons ha apuntat el director general d’Oxford, Josep Buixada, “tots els productes que es venen a Mèxic són fabricats a Flaçà”. La capacitat exportadora del grup, doncs, registrarà un “creixement rellevant” amb l’entrada al mercat nord-americà. Tant és així, que durant el present exercici la firma ja ha fet una inversió de tres milions d’euros en diverses obress d’ampliació i millora de la seva planta a la localitat gironina.

Amb 120 treballadors, la fàbrica de Flaçà és una de les més importants de Hamelin Brands a tot el continent, acompanyada per plantes a Alemanya, França i Polònia. En endavant, la producció s’encararà a consolidar el negoci a l’Amèrica del Nord i endinsar-se al mercat de l’Amèrica del Sud, tot i que, reconeix Buixeda, en aquest àmbit “encara no hi ha res tancat”.