Ostrom premia al professor Xavier Sala i Martín i a l’empresària Mar Alarcón

L’Institut Ostrom ha fet l’entrega dels premis al Lideratge Empresarial i Intel·lectual al professor Xavier Sala i Martí i a l’empresària Mar Alarcón. Aquesta entrega s’ha fet en el marc del sisè aniversari de l’institut i s’atorga amb la intenció de reconèixer la trajectòria i projecció internacional de l’economista en l’estudi dels efectes de la globalització i la desigualtat, així com la seva tasca en la divulgació de la ciència econòmica al gran públic, segons ha explicat el mateix organisme en un comunicat.

Pel que fa als perfils dels premiats, Sala i Martín és Catedràtic d’Economia a la Universitat de Columbia i Professor visitant a la Universitat Pompeu Fabra. Tal com explica l’insitut ha centrat els seus estudis en l’economia monetària, el creixement econòmic, l’economia del desenvolupament i la convergència econòmica. A més, Sala i Martín ha estat consultor del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional i és el Chief Economic Advisor del Fòrum Econòmic Mundial de Davos. És també l’artífex del Global Competitiviness Index del World Economic Forum.

El segon premi se li ha atorgat a l’empresària Mar Alarcón que és la directora executiva i fundadora de SocialCar, la primera plataforma en línia a Espanya que permet a persones particulars llogar els seus cotxes i furgonetes a altres conductors per hores, dies, setmanes o mesos. Des del seu naixement l’any 2011, l’operador compta amb cotxes de lloguer a més de 500 poblacions. Alarcón ha desenvolupat una exitosa trajectòria emprenedora i va treballar diversos anys a la Xina. Recentment també ha llançat la plataforma digital TerapMe que posa en contacte usuaris amb psicòlegs per a consultes en línia. Combina l’activitat empresarial amb la vicepresidència de Foment del Treball i de Tech Barcelona.

Una vetllada per celebrar el coneixement

El Conseller de Drets Socials de la Generalitat Carles Campuzano ha volgut felicitar l’Institut Ostrom pel seu sisè aniversari, destacant la feina del think tank en “la promoció de les societats obertes i les polítiques basades en l’evidència”, segons diu el comunicat de l’organisme. També el director de recerca de l’institut, Martí Jiménez-Mausbach ha assegurat que “Catalunya necessita una interlocució productiva entre la societat civil, els agents econòmics i les institucions públiques”. Per aquest motiu, ha afegit, “l’Institut Ostrom està compromès a revitalitzar el debat públic però se’ns acaba el temps. Cal prémer l’accelerador abans no sigui massa tard”.