Com obrir el teu negoci als EUA i no morir en l’intent

Dins del món empresarial sempre es busca engrandir el teu negoci i se celebra el fet de poder tenir part del teu negoci fora del teu espai natural. Un exemple, i molts cops una mena de panacea és aconseguir establir-te en el mercat nord-americà. Les raons són clares, és el mercat més gran del món occidental i els Estats Units són la primera potència mundial. Aquest dimarts la Cambra de Comerç de Barcelona i Spain-US Chamber of Commerce han organitzat el Fòrum Empresarial Catalunya-Estats Units on quatre empresaris catalans han explicat la seva experiència a l’hora d’obrir-se pas en aquest mercat, un fet que, a priori, sembla molt senzill per la gran liberalització del mercat, però que un cop t’hi trobes no és tan senzill.

Aquestes quatre realitats catalanes als Estats Units s’han explicat a la taula rodona “De projecte a realitat: empreses als EUA” amb els testimonis d’Oriol Casòliva, director general d’Irta-Dositecno, Lluís Masias, director general de Fluvitex, Antonio Aldecoa, CEO de Schwartz-Hautmont, i Blanca Cusiné, directora comercial d’Arcusin. Tots quatre han explicat els motius pels quals van decidir apostar pels Estats Units i les dificultats amb les quals ens van trobar en arribar en un mercat radicalment diferent de l’europeu pel que fa al funcionament.

Peatge d’entrada complicat

Els quatre empresaris catalans han coincidit que intentar penetrar en el mercat americà és francament complicat. Masias ha assegurat que si pogués tornar enrere preferirien aterrar als EUA de la mà d’un partner amb coneixement de mercat per ser més concients del que cal fer només aterrar. Un d’aquests aspectes és guanyar-te la confiança del client, cosa que va haver de fer Cusiné quan es va posar entre cella i cella explorar el mercat americà. En aquesta línia ha afegit que per poder començar a tenir distribuïdors va haver de recórrer totes les fires del país per tal de conèixer el mercat i començar a treballar amb normalitat. Per normalitat la que viu ara Schwartz-Hautmont, que va trigar 10 anys a tancar una venda des de la seva oficina de Houston, però ara ja representa entre el 40 i el 60% de la facturació de l’empresa, segons ha assegurat Aldecoa.

Ara bé, un cop has superat aquests peatges d’entrada al mercat americà, tots quatre coincideixen aporta grans beneficis per a les seves empreses. Per exemple, Casòliva ha assegurat que en dos anys han pogut duplicar la facturació d’Irta-Dositecno gràcies a l’entrada al mercat americà. Alhora, ha remarcat que a l’hora de portar el negoci a l’exterior van optar pels EUA per la confiança que hi tenien. Alhora, Aldecoa ha comentat que un cop instal·lat pots veure com la cultura dels negocis és diferent, ja que normalment es busca que les dues parts d’un tracta hi surtin guanyant sempre perquè les relacions comercials es plantegen més a llarg termini.

Durant el Fòrum les diferents empreses catalanes presents als Estats Units han destacat el seu atractiu i gran capacitat d’inversió, però també reptes com la logística, les assegurances i la cerca de talent. Durant la jornada també s’han exposat els principals riscos emergents de l’economia americana, com per exemple, la interrupció dels negocis, els atacs informàtics i les dificultats per trobar personal qualificat, així com consells per abordar les complexitats del sistema jurídic i fiscal nord-americà.

Obrir-se a 320 milions de consumidors

Cal recordar que entrar al mercat americà implica obrir-se a més de 320 milions de consumidors a més d’entrar a un país responsable del 25% de la producció mundial. De fet, segons ha apuntat la directora executiva de la US-Spain Chamber of Commerce, Gemma Cortijo, els EUA s’ha situat per desè any consecutiu com l’economia més atractiva per a la inversió estrangera. Alhora, els Estats Units és un dels mercats que més interès ha generat entre les empreses catalanes el 2021, any en què les exportacions catalanes al país van superar els 3.000 milions d’euros, mentre que les importacions dels EUA van assolir 2.457 milions d’euros. La Indústria 4.0, l’automoció, la biotecnologia i les TIC són alguns dels principals sectors d’oportunitat que ofereix aquesta potència a les empreses catalanes exportadores.