Un nou clúster de salut crearà 50.000 llocs de treball a l’Hospitalet

Catalunya tindrà un nou clúster especialitzat en el sector de la salut i la innovació. Concretament, aquest dimarts el Govern ha aprovat impulsar el projecte BioClúster d’Innovació i Salut, que s’instal·larà al hub biosanitari de l’Hospitalet de Llobregat. Des de l’executiu català han considerat aquesta inversió com un projecte estratègic de país i té per objectiu potenciar i consolidar la recerca i la innovació biomèdica al país a través d’un “ecosistema que atregui empreses del sector de la salut”. En aquesta línia, es defensa que el projecte té una clara vocació de “promoure una economia basada en el coneixement i la innovació” buscant afavorir el desenvolupament d’empreses relacionades amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la indústria farmacèutica i de serveis.

El que més crida l’atenció d’aquest nou projecte és el gran impacte econòmic que tindrà sobre el territori, ja que s’estima que facturarà més de 7.000 milions d’euros, que es tradueix en l’aportació de l’1,86% del producte interior brut (PIB) anual de Catalunya. A més, facilitarà la creació de quasi 50.000 llocs de treball amb unes rendes salarials de més de 1.700 milions d’euros. Alhora, el BioClúster estarà alineat amb les polítiques i estratègies que està portant a terme el Govern durant aquesta legislatura per potenciar el sector de la salut al país. De fet, la idea és que aquest nou clúster de recerca es converteixi en un dels més importants del sud d’Europa i tingui un fort impacte en el mercat laboral i en el PIB català.

Per què a l’Hospitalet?

El motiu per col·locar el BioClúster a l’Hospitalet és ben senzilla, l’entorn, ja que en la mateixa àrea d’influència hi ha l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona – Campus Bellvitge, l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge i l’Hospital pediàtric Sant Joan de Déu. A més, el projecte forma part del Pla Director Urbanístic Biopol Granvia, que està en tramitació, a través de cinc departaments del Govern: Salut, Presidència, Empresa i Treball, Recerca i Universitats i Territori.

És per això que el Govern també ha donat llum verda al nou Pla director urbanístic (PDU) Biopol Granvia que estableix les directrius urbanístiques per desenvolupar aquest clúster. Ara bé, cal apuntar que aquesta no és l’aprovació definitiva que arribarà quan ho aprovi la Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona. En teoria aquesta aprovació definitiva serà aquest mateix dijous, 15 de desembre. La missió d’aquest nou pla és la transformació i ordenació del sòl per tal d’afavorir la implantació d’un nou pol d’activitat econòmica vinculat a la investigació, la recerca biomèdica i les ciències de la salut. A més, la reordenació del sol també comportarà, a més la millora i reordenació d’accessos a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El nou pla urbanístic abasta una superfície total de 95,86 hectàrees de les quals 11,3 es qualifiquen com a sòl d’activitat econòmica destinada al Biopol Granvia i es concentren fora de Cal Trabal, majoritàriament al sud de la Granvia, que és l’àmbit més urbanitzat. Es calcula que es podran edificar 556.418 metres quadrats de sostre.