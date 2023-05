Una norma europea dispararia en 2.000 euros el cost de fabricar un cotxe

La normativa Euro 7, la possible actualització de la regulació d’emissions i efectes contaminants dels vehicles privats imposada per la Comissió Europea, dispararia els costos de fabricació directes del sector de l’automòbil molt per sobre de les previsions de l’executiu de la Unió. Així ho ha estimat la patronal comunitària ACEA, la principal organització empresarial del sector a Europa, sobre les dades d’un recent estudi de Frontier Economics.

Així, segons el document, els costos extraordinaris per fabricar un turisme o una furgoneta de gasolina s’elevarien fins als 1.862 euros per unitat, 10 vegades més que els 180 que preveu la CE. En casos com el dièsel, la diferència té un factor de cinc: l’estudi citat per ACEA estima que fabricar un cotxe de gasoil costarà, en cas que s’aprovi la normativa, uns 2.629 euros més per unitat, mentre que Brussel·les calcul·lava un encariment per al productor de menys de 450 euros. Quant als vehicles pesats, el salt absolut és molt més significatiu. Mentre que la patronal estima el tensionament del procés productiu en uns 11.707 euros per unitat, el govern de la UE la limita a uns 2.765 euros.

Val a dir, a més, que aquest càlcul es refereix exclusivament als costos directes de fabricació –un factor central del preu final per al consumidor– si bé deixa fora altres peces que podrien afectar encara més el mercat europeu de l’automòbil. La patronal posa com a exemple un consum de combustible més elevat a causa dels nous equipaments que hauria d’incloure el vehicle, el que podria elevar la despesa total de l’usuari un 3,5% addicional.

Defensa de l’Euro 6

Segons els fabricants de vehicles privats, la normativa vigent, l’Euro 6, ja ofereix “estàndards complets i estrictes” per controlar les emissions més nocives de la mobilitat per combustió. A més, argumenten, les emissions d’escapament, gràcies a les noves tecnologies dels motors de gasolina i dièsel, es troben “en nivells amb prou feines mesurables”. En aquest sentit, la directora general de la patronal Sigrid de Vries etziba que “Euro 7 no és la forma correcta de reduïr les emissions, en tant que tindria un impacte ambiental extremadament baix amb un cot molt alt”.

Regular la transició

Els representants del sector de l’automòbil, a més, opinen que no té sentit endurir la normativa d’emissions del cotxe de combustió per assolir beneficis marginals quan la majoria de fabricants europeus ja s’han compromès amb un full de ruta d’electrificació –amb els elevats costos que aquest implica–. “S’assoliran més beneficis per a la salut i ambientals mitjant la transició al vehicle elèctric, al mateix temps que es reemplacen els vehicles més atncs amb models altament eficients”, argumenta De Vries.