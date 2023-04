Naturgy s’afegeix als recursos contra l’impost a les elèctriques

Naturgy, Galp i Asfaltos Españoles han presentat sengles recursos davant l’Audiència Nacional contra l’ordre del ministeri d’Hisenda que recull l’impost extraordinari a les elèctriques. El tribut, aprovat la passada tardor per l’executiu de Pedro Sánchez, grava l’1,2% de la facturació de les grans companyies del sector energètic, aquelles amb uns ingressos superiors als 1.000 milions d’euros. Culmina així la tensió avivada per les mateixes multinacionals espanyoles contra un tribut que, en els casos més sagnants, voltaria la desena part dels seus beneficis.

En concret, la multinacional presidida per Francisco Reynés ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra l’ordre ministerial que estableix els models de declaració i pagament del tribut. La via judicial entra en funcionament després d’acusacions per part de la companyia d'”incompliment de la Constitució Europea i el Dret europeu” en el disseny de la taxa, si bé des de Naturgy no esperen resolució per part dels tribunals enguany, sinó “probablement l’any vinent”.

Diversos denunciants

Els recursos presentats per Naturgy i també per Galp i Asfaltos Españoles s’afegeixen als processos judicials ja oberts per part de la patronal sectorial Aelec, el passat febrer, i per Endesa. La firma dirigida per José Bogas considera “injustificat i discriminatori” el tribut, tot anunciant una afectació d’uns 208 milions d’euros per any tant sobre Ebitda com sobre beneficis nets. Val a dir que els guanys d’Endesa es van elevar fins als 2.398 milions d’euros el passat curs. Així doncs, l’afectació de l’impost sobre el seu balanç final no arribaria al 10%. També Iberdrola ha portat davant els tribunals la mesura de Moncloa.

Aportacions fiscals

Les empreses més afectades per l’impost extraordinari a les eèctriques són Naturgy, Repsol i Cepsa. La petroliera presidida per Antoni Brufau abonarà, segons els seus càlculs, uns 450 milions d’euros corresponents a aquest gravamen durant el 2023 –poc més del 10% dels 4.251 milions de beneficis nets el 2022, un rècord històric i un salt interanual del 70,1%–. Els beneficis de Naturgy es van quedar en els 1.649 milions el curs passat, un 36% més que un any abans, i espera abonar enguany uns 150 milions via l’impost –una quantitat que ja tenen prevista en el seu Ebitda–.

Cepsa espera abonar uns 325 milions d’euros. El negoci de refinatge de les petrolieres, com en el cas de Repsol, eleva substancialment la facturació, si bé genera també una gran quantitat de despeses. Així, l’abonament s’eleva fins al 29% dels 1.100 milions que va registrar com a benefici net l’exercici 2022. Finalment, Iberdrola haurà d’abonar uns 200 milions d’euros, quan només durant el primer trimestre de l’any ja ha declarat uns guanys nets de 1.485 milions, un 40% més que durant el mateix període de l’any anterior.