Naturgy guanya 1.061 milions, un increment del 36,6% respecte al 2021

Naturgy va obtenir un benefici net de 1.061 milions d’euros en els nou primers mesos de l’any, la qual cosa representa un increment del 36,6% respecte al mateix període de l’exercici anterior, ha informat la companyia. El resultat brut d’explotació (Ebitda) de l’energètica presidida per Francisco Reynés es va situar en els 3.502 milions d’euros a setembre, amb un increment del 36,8%, “en un entorn de persistent alta volatilitat en els mercats energètics internacionals i en un moment d’elevada incertesa reguladora”, ha indicat l’empresa. Per la seva part, Reynés ha afirmat que el compromís de Naturgy amb les inversions en el marc del seu pla estratègic “és sòlid i està secundat per tots els accionistes de referència”.

Respecte al mateix període del 2021, el creixement de les activitats a Espanya va generar un increment del Ebitda de 407 milions, mentre que les activitats globals van aportar 535 milions addicionals. Els resultats fins a setembre de Naturgy incorporen els efectes retroactius del nou acord de preus de compra aconseguit amb Sonatrach el mes d’octubre passat, així com l’impacte estimat del desacoblament dels preus de venda final de gas respecte de les seves cobertures vigents indexades a TTF.

Naturgy aposta per les renovables

L’energètica va reiterar, malgrat el context, el seu compromís d’invertir 14.000 milions d’euros en desenvolupament orgànic en el marc del seu pla estratègic 2021-2025. Des de la publicació del seu “full de ruta”, ha invertit més de 2.600 milions d’euros. “Volem ser un actor rellevant en l’evolució del sector cap a una transició energètica realista i compatible amb el nostre entorn. Naturgy, malgrat la volatilitat i les incerteses, manté la seva aposta per estar prop de tots els seus públics d’interès, des de ciutadans fins a accionistes, treballant per solucions i actuacions que tinguin valor afegit en aquest context convuls”, va afegir.

Pel que fa al desenvolupament de la seva cartera renovable, la companyia suma ja més de 5,4 gigawats (GW) de potència operativa de renovables, dels quals prop d’1 GW ha entrat en operació fins a setembre. A l’estat espanyol, la companyia està immersa en la construcció d’una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, que representaran la incorporació de prop d’1 GW de nova potència al parc renovable espanyol al llarg dels pròxims mesos. A Austràlia, un país prioritari per al grup, aspira a aconseguir una capacitat instal·lada de 2,2 GW en 2025, amb una inversió pròxima als 2.000 milions d’euros enfocada al desenvolupament de plantes de tecnologia eòlica, fotovoltaica i de sistemes d’emmagatzematge.

A més, treballa en projectes de biometà i hidrogen per valor de 4.000 milions d’euros en previsió que s’aconsegueixi un 10% de biometà, en línia amb les últimes indicacions comunitàries per a augmentar la independència energètica d’Europa. Així, compta avui amb una cartera de projectes de connexió de plantes de biometà a les seves xarxes de distribució que suposarien la injecció de prop de sis terawats hora (TWh) a l’any.