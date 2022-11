De la NASA a PortAventura: el cas d’èxit de la catalana Schwartz Hautmont

Treballar per la NASA i PortAventura alhora sembla, a priori, una tasca complicada a causa de la inabastable divergència entre els sectors als quals es dediquen aquestes dues empreses. La primera es dedica al negoci espacial i la segona és un part d’atraccions, és complicat trobar-hi un punt en comú, però n’hi ha un, totes dues necessiten estructures d’acer per poder funcionar. Aquí és on entra el cas d’una empresa catalana, Schwartz Hautmont, que es dedica, precisament, a fabricar estructures metàl·liques de tota mena arreu del món. De fet, actualment exporten als cinc continents del món. Aquesta empresa està especialitzada en la construcció modular, les grans construccions d’acer i recipients a pressió, com per exemple plantes de cicle combinat, naus industrials, ponts o passarel·les entre moltes altres construccions.

Veure les estructures d’acer a PortAventura no és difícil, són les atraccions, aquí és on Schwartz Hautmont, aporta el seu gra de sorra al parc. De fet, ha estat l’empresa encarregada de fabricar, que no dissenyar, diverses de les atraccions més emblemàtiques del parc. Ara bé un dels grans negocis d’aquesta desconeguda companyia catalana és treballar de costat amb l’agència espacial nord-americana, la NASA. En aquest cas Schwartz Hautmont, amb seu Vila-seca, fabrica gran part de les antenes que l’agència té per tot el món. De fet, el CEO de l’empresa, Antonio Aldecoa, va assegurar fa dues setmanes al Fòrum Empresarial Catalunya-Estats Units organitzat per la Cambra de Comerç Barcelona que la seva empresa ha participat el procés de construcció de 8 de les 14 antenes d’observació de l’espai profund que actualment té la NASA en funcionament.

Aquesta empresa catalana no només treballa per la NASA i PortAventura sinó que també treballa per l’Agència Espacial Europea (ESA). Concretament, des d’aquest mes de juny està participant en la construcció de la quarta antena d’espai profund de l’ESA a Austràlia juntament amb l’empresa francesa Thales Alenia Space. Està previst que aquesta infraestructura es finalitzi d’aquí a dos anys i que entri en funcionament a principis de 2025. Fora d’aquestes grans construccions Schwartz Hautmont també ha fabricat la torre de telecomunicacions de Montjuïc, la Ciutat de les Arts i les Ciències de València o la central de cicle combinat del Port de Barcelona, entre d’altres.

Més de 40 anys d’internacionalització

Schwartz Hautmont és una empresa que va néixer l’any 1963 i en aquest primer moment estava participada per Constructora Industrial SA, el Banc Louis Dreyfus i la constructora francesa Schwartz Hautmont, de la qual pren el seu nom. L’expansió de l’empresa va començar l’any 1974 amb l’obertura de la planta a Requena (València) i l’any 2000 va obrir una nova planta al Port de Tarragona. La primera planta fora de l’estat va ser el 2012 a Bursa, Turquia. Tot i que la fabricació des de fora d’Espanya va trigar quasi 40 anys, les exportacions d’aquesta empresa catalana van començar molt ràpidament després de la seva fundació. Actualment, la gran majoria de la seva producció va destinada al mercat internacional treballant per més de 80 països d’arreu del món.

Una de les claus d’aquesta internacionalització del negoci en els últims anys de Schwartz Hautmont és la seva oficina instal·lada a Houston, la ciutat seu de la NASA. Aldecoa va assegurar que tot i un inici complicat, van trigar 10 anys a tancar una venda des d’aquesta oficina, ara ja representa entre el 40 i el 60% de la facturació de l’empresa. Unes dades clau pel bon funcionament i comportament de l’empresa arreu del món.