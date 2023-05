Mutuacat obsequia les empreses d’Anem x Feina amb telemedicina gratuïta

Anem x Feina i Mutuacat han arribat a un acord de col·laboració per donar als treballadors de les empreses de la patronal la possibilitat de tenir assistència telemàtica gratuïta durant un temps limitat. Així doncs, tant les empreses associades com aquelles que es beneficien del servei de dinamització econòmica se’ls oferirà primordialment propostes de salut, però també assessorament d’assegurances en condicions d’avantatges especials. “Per tal de tenir protegits a tots els treballadors, Mutuacat donarà cobertura amb l’assegurança de conveni, d’obligat compliment per llei, a totes les empreses que ho desitgin”, han explicat fonts de la patronal al TOT Economia.

L’acord al qual han arribat amb Mutuacat serà per totes aquelles empreses que ho demanin i els treballadors podran gaudir dels beneficis de l’assegurança, però no serà una obligació contractual fer-la servir. A més, només pel simple fet de demanar informació sobre les pòlisses s’obsequiarà el responsable amb el servei de telemedicina durant un temps limitat. Si la companyia contracta l’assegurança, vincularà aquest servei de forma permanent per a tots els seus treballadors.

Més cobertura pels autònoms

L’acord també permet oferir tant als autònoms com als treballadors una assegurança de salut per a col·lectius amb les màximes cobertures i amb condicions avantatjoses. Tal com ha detallat la patronal catalana, “aquest acord representa una demostració de com el sector privat treballa de manera conjunta per oferir beneficis a les empreses de Catalunya”. Així doncs, totes les companyies afiliades a Anem x Feina posaran sobre la taula la possibilitat de tenir aquestes assegurances. Per tant, no només els treballadors sinó també les seves famílies podran gaudir dels avantatges de les assegurances de Mutuacat. “Volem demostrar la importància de consolidar la unió dels principals actors econòmics de la nostra nació actualment en mans d’empreses de l’Ibex-35 emparades per les institucions públiques”, ha expressat la patronal.