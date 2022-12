Musk perd el lideratge dels més rics del planeta

Elon Musk ja no és l’home més ric del planeta. Les seves darreres fallides financeres, encapçalades per l’estrepitós fracàs en què s’està convertint el seu govern sobre Twitter, l’han fet caure al segon lloc de la llista Forbes de les grans fortunes mundials. Segons apunta la llista en temps real de la revista nord-americana, que actualitza en directe el capital complet de tots els milmilionaris del món, el CEO de Tesla ha perdut en les darreres hores un 4% de la seva riquesa, uns 7.400 milions de dòlars, per culpa de la davallada en valor de l’empresa automobilística. Així, el capital de Musk s’ha quedat poc per sobre dels 181.000 milions de dòlars després de la caiguda de més d’un 6% en borsa de la seva companyia principal.

En només un any, Musk ha perdut prop de la meitat de la seva fortuna. L’accelerada del valor de les accions de Tesla als mercat nord-americans van elevar la riquesa total del magnat per sobre dels 340.000 milions de dòlars ara fa dotze mesos, al tancament de mes del novembre del 2021. El sud-africà és un dels dos únics entre els 10 homes més rics del món que perd diners de manera sostinguda en les darreres jornades -mentre que competidors com Jeff Bezos, Warren Buffet o l’empresari indi Gautam Adani augmenten en centenars, si no milers de milions de dòlars el seu patrimoni diàriament, segons Forbes-.

Curiosament, l’altre mogul que ha de lamentar números vermells en les darreres jornades és qui l’ha desbancat com a persona més rica del món. Es tracta del francès Bernard Arnault, CEO, propietari i co-fundador de LVMH, el hòlding de productes de luxe que capitaneja la coneguda marca Louis Vuitton. Tot i que en la darrera jornada Arnault i la seva família han perdut fins a 1.000 milions de dòlars en valor borsari, el seu estate personal s’eleva fins als 186.000 milions de dòlars.

L’enfonsament dels cotxes elèctrics

La caiguda de Tesla és una de les més sonades en una empresa productiva en la memòria recent. Després d’un creixement descontrolat en el preu de les accions, més d’un 1.000% durant la pandèmia, la companyia amb seu a Austin, Texas acumula més d’un any de retrocessos sostinguts. Al tancament de la darrera jornada, l’acció de la firma s’ha quedat en els 167 dòlars, després d’haver assolit un màxim històric de més de 407 el passat mes de novembre. Així, el seu valor és el més baix des de l’inici de la pandèmia, quan l’escalada de la participació financera encara estava en les seves primeres setmanes.

El CEO de LVMH i home més ric del planeta, Bernard Arnault, amb el president francès Emmanuel Macron / EP

Bona part del retrocés del valor de la companyia respon a les males decisions financeres de Musk en la compra de Twitter. L’adquisició d’un elevat deute contra el capital de la xarxa social es va avalar amb el capital de Tesla -un moviment que no ha agradat als mercats, que han perdut la confiança en un Musk que, com recentment acusava un dels membres de la junta directiva, “ja no hi dedica temps”-. També, però, hi ha un factor sectorial rellevant: si bé fins fa pocs mesos Tesla era la insígnia de la mobilitat elèctrica, la qüestionable qualitat del producte unida a una entrada massiva de nous actors al mercat l’han fet caure a ulls del públic. També en el seu balanç, tocat per primer cop per un competidor: el segon trimestre del 2022 va ser el primer en què l’empresa del sud-africà no va liderar el mercat del vehicle elèctric. La corona ha viatjat a la Xina, fins a la seu de BYD, gegant industrial asiàtic participat per l’inversor novaiorquès Warren Buffett.

Qui competeix?

Si bé el seu valor és també especialment fluctuant, les accions de Louis Vuitton, el principal actiu d’Arnault i la seva família, s’han mantingut molt per sobre de la seva competència. Després d’una caiguda de cinc dècimes al CAC 40 -l’índex de referència de les principals cotitzades franceses- LVMH es manté per sobre dels 716 euros per acció. Amb un benefici trimestral de més de 3.600 milions d’euros, la firma de béns de luxe creix en tots els muntants menys en el marge net, que ha patit una lleugera contracció inferior al 3,5%.

Amb tot, la competició continua sent ferotge: cap altre magnat s’apropa a les xifres del francès i el sud-africà. El magnat de les infraestructures indi Gautam Adani registra una riquesa total d’uns 132.000 milions de dòlars, mentre que el fins fa poc líder del rànquing, el propietari d’Amazon Jeff Bezos, no arriba als 115.000 milions. La primera dona de la llista, Françoise Bettancourt Meyers -propietària de L’Oreal- es queda en catorzena posició amb uns 74.000 milions de dòlars; mentre que l’únic espanyol entre els ungits, Amancio Ortega, perd la seva setzena posició davant el president de la cadena de supermercats Walmart, Jim Walton.