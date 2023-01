La multinacional suïssa Galderma crearà 50 llocs de treball a Barcelona

La companyia dermatològica suïssa Galderma ha anunciat que obrirà un nou centre de capacitació global (global capability center) a Barcelona. Aquesta nova instal·lació donarà feina al voltant de 50 persones durant aquest 2023 i estarà situada a l’Eixample, segona ha comunicat Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, que ha donat el suport necessari a la multinacional per posar el nou centre a la capital catalana. “La robustesa del sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya, que està molt ben posicionada en aquest àmbit que representa l’equivalent del 8,7% del PIB del país”, ha explicat Roger Torrent, el conseller d’Empresa i Treball.

L’obertura d’aquest nou centre de capacitat global, segons ha explicat en un comunicat aquest dilluns Acció, és l’únic que la companyia tindrà a Europa. Aquesta decisió s’alinea amb els plans d’expansió de Galderma, que té l’objectiu d’esdevenir “la companyia líder en dermatologia del món”, en paraules del CEO de la companyia, Flemming Ørnskov. Galderma preveu que el centre entri en ple funcionament en les properes setmanes. La companyia ja ha començat el procés perseleccionar els perfils especialitzats en aquests àmbits que té previst contractar a Catalunya properament amb la finalitat d’impulsar la seva estratègia de creixement global.

El nou ecosistema català d’empreses estrangeres

Aquestes noves posicions donaran suport en diverses àrees com l’activitat comercial, les finances, els recursos humans, les TIC, l’àrea legal i la cadena de subministrament, entre d’altres. “El nostre nou centre de capacitat global de Barcelona aportarà noves capacitats addicionals i millorarà la nostra habilitat per donar suport a la nostra trajectòria de creixement”, ha afirmat Ørnskov. D’altra banda, el conseller Torrent ha subratllat a més que “projectes com el de Galderma reafirmen el bon posicionament de Catalunya com a pol de talent per a la indústria de la salut”, ja que compta amb “un ecosistema de primer nivell format per més de 1.300 empreses dedicades a la salut, a més de centres de recerca i investigació, hospitals i universitats que són referents internacionals”.