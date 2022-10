Multa de 9,25 milions a Audax per “pràctiques fraudulentes”

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha anunciat una sanció de 9,25 milions d’euros a l’energètica catalana Audax Renovables, propietat de José Elias. La multa, que afecta tant Audax com les seves filials ADS Energy, Ahorreluz, By Eneergyc, Iris Energía i Masqluz, respondria a l’ús de “pràctiques fraudulentes” en la captació de clients de serveis de llum i gas d’altres companyies.

Segons la resolució publicada per la CNMC, els comercials del grup haurien portat a terme “actes d’engany i confusió” per atreure clients d’altres comercialitzadores cap a la seva cartera. Aquestes males pràctiques s’haurien sostingut durant més de tres anys, entre el gener de 2018 i l’octubre del 2021. L’expedient sancionador que ha acabat amb aquesta multa s’enceta el mateix 2021, després de diverses denúncies davant la Comissió i amb el suport de la informació recavada i aportada per l’Organització de Consumidors i Usuaris.

Enganys als consumidors

Els comercials d’Audax aplicarien, segons l’informe de la CNMC, estratègies com la suplantació de la companyia habitual dels clients, mitjançant les quals oferirien suposades renovacions del contracte vigent amb descomptes que finalment els portaven cap als serveis de l’empresa d’Elías o una de les seves filials. També comunicaven als clients suposats canvis obligatoris de tarifes o serveis, o un canvi de nom de l’empresa que tenien contractada, per afegir-los a la cartera del grup energètic.

L’autoritat de competència ha pogut acreditar que aquestes “pràctiques deslleials” s’han portat a terme de forma generalitzada, i han acabat afectant milers de clients, entre ells consumidors vulnerables. Segons la sanció, les suposades estratègies fraudulentes d’Audax haurien “provocat un canvi efectiu i significatiu del comportament de la demanda” al mercat de l’energia domèstica.

Dos mesos per recórrer

La sanció de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contempla un període de dos mesos per recórrer-la davant l’Audiència Nacional. Segons ja ha comunicat Audax, després d’analitzar la resolució compta amb “bases sòlides” per interposar un recurs, i ja ha anunciat tràmits per posar-lo en marxa. La companyia d’Elías ja ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), de fet, tott plegat amb l’objectiu de “resultar indemne” de l’expedient de la CNMC.