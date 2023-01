Movistar tanca el 2022 amb 339 municipis de Catalunya amb cobertura 5G

Movistar va tancar el 2022 amb 339 municipis catalans amb cobertura 5G en la banda de 700 MHz. L’objectiu de la companyia és dotar d’ultra banda ampla (fibra i/o 5G) a tot el territori en els dos pròxims anys. Amb aquest desplegament, Barcelona té 144 municipis amb aquesta cobertura, Girona amb 77, Lleida amb 53 i Tarragona amb 65. La companyia arriba amb el seu 5G de 700 MHz a poblacions de diverses mides, des de les majors amb més de 20.000 habitants fins a altres més petites.

La banda de 700 MHz, també anomenada banda baixa, té una major penetració en interiors i universalitza algunes de les característiques de les comunicacions 5G com és la baixa latència. És el complement per a la banda de 3,5 GHz amb la que també opera Movistar, idònia per a serveis que requereixen molta alta velocitat de transmissió, encara que el seu abast és menor i travessa pitjor els obstacles, com les parets dels edificis, cosa que sí que possibilita el senyal en la banda de 700 MHz. Telefónica ha completat recentment el seu espectre 5G amb l’adquisició de 5 blocs de 200 MHz en la banda de 2,6 GHz per un import total de 20 milions d’euros, sent l’adjudicatària més gran en el procés de licitació. Amb aquesta concessió, Telefónica consolida el seu compromís i lideratge en connectivitat en unir l’impuls de la cobertura 5G amb la seva àmplia xarxa de fibra a Espanya, reforçant la seva aposta per la digitalització d’Espanya.

Tal com destaca Javier Gutiérrez, director d’Estratègia i Desenvolupament de la Xarxa de Telefónica Espanya, el “2022 ha estat l’any en què hem donat un impuls molt important al desplegament del 5G tant en la banda de 700 MHz, on hem complert la fita de tenir el 30% dels municipis de més de 20.000 habitants perfectament coberts, com en la banda de 3,5 GHz en la que també hem fet un gran esforç que continuarà el 2023, ja que aquesta banda és fonamental per a donar als clients altes prestacions 5G. D’alguna forma, podem dir que ens hem posat en “velocitat de creuer” en el desplegament de 5G en les seves bandes dedicades”.

El desplegament del 5G en les zones rurals, aquelles que tenen menys de 10.000 habitants, estarà condicionat a la disponibilitat de les ajudes públiques provinents dels fons Next Generation per a aquesta finalitat. L’aprovació d’aquests fons per la Comissió Europea resulta clau per a garantir que no es produeix una bretxa digital amb el desplegament de 5G i poder complir els objectius de la Brúixola Digital, consistents a portar aquesta tecnologia a totes les poblacions i a aconseguir una disponibilitat d’accés a la xarxa amb velocitats d’almenys 1 Gbps.