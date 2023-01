Microsoft se suma als acomiadaments massius de les tecnològiques

Les grans tecnològiques mundials segueixen últimament grans acomiadaments. L’última a sumar-se a aquesta tendència és Microsoft, que prepara, segons ha informat Sky news, l’acomiadament de fins a 11.000 treballadors, el que suposa un 5% de la seva plantilla. La cadena britànica ha indicat que, probablement, el pla d’ajust de la plantilla s’anunciarà just abans que la companyia present els seus comptes trimestrals el pròxim 24 de gener.

A més, Bloomberg també ha assegurat que aquests acomiadaments que planeja la multinacional cofundada per Bill Gates seran en diverses divisions d’enginyeria. En aquest sentit, encara que no es podia precisar la magnitud de les retallades, segons una font coneixedora del pla de retallades. El que no se sap d’aquestes possibles retallades de Microsoft és si afectaran la seu que l’empresa nord-americana té a Catalunya.

Si finalment es confirma aquesta retallada Microsoft se sumaria a altres tecnològiques com Meta, matriu de Facebook, Amazon o HP entre d’altres, que també han anunciat en els últims mesos que preparen acomiadar un gran volum de treballadors. En el cas de Meta, la reducció de la plantilla respon a una caiguda important al seu valor de mercat. L’aposta pel metavers de la companyia, que ja ha comportat milions de dòlars en despeses operatives, ha reduït substancialment les seves perspectives de creixement. Després de ser una de les primeres empreses del món a rebre, durant la pandèmia, una valoració d’un bilió de dòlars, en només dos exercicis el capital total de l’empresa de Mark Zuckerberg ha caigut fins als 250.000 milions de dòlars, una xifra que no es veia des del 2015. En la mateixa tendència, el juny es va confirmar el primer descens de dos trimestres de la multinacional des de la seva fundació.

Amazon acomiada l’1% de la plantilla

El cas d’Amazon és molt semblant, ja que preveu uns 10.000 acomiadaments. De fet, els treballadors despatxats formaran part, principalment, de les divisions de dispositius, dedicades a eines com Alexa o Fire TV, tot i que la decisió afectarà també a les divisions comercials i de recursos humans. De moment no s’ha concretat la localització dels acomiadaments i, per tant, no se sap si la retallada tindrà algun efecte sobre els centres de la multinacional a Catalunya, ja que aquests acomiadaments van a part del tancament de la planta de Martorelles anunciada la setmana passada.

En el cas de Hewlett-Packard (HP) els acomiadaments seran per a una forquilla d’entre 4.000 i 6.000 empleats entre el 2023 i el 2025 per compensar la caiguda de vendes d’ordinadors. En un comunicat, l’empresa va informar que posarà en marxa un pla de transformació anomenat ‘Future Ready’ que comportarà un “estalvi de costos estructural important mitjançant la transformació digital, l’optimització de la cartera i l’eficiència operativa”. L’empresa calcula que aquestes accions permetran un estalvi de 1.400 milions de dòlars el 2025.