Metavers, el millor està per venir, però lluny de l’abast dels consumidors

Fa poc més d’un any el fundador i CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunciava que la seva empresa canviava de nom. Facebook ja no era Facebook, era Meta. Aquest moviment no era de pa sucat amb oli perquè volia dir que el grup, que integra diverses xarxes socials i aplicacions, anava un pas més enllà i posava sobre la taula el metavers. A partir d’aleshores, tot el món va entrar en una fase d’embriagament permanent per tot allò que tingués a veure amb el metavers, el que es coneix com la fase d’il·lusió. Molta gent va passar obrir els seus propis metaversos, o plataformes immersives per pujar al carro i la moda. Això va provocar que en la ment de molta gent aquest metavers és Matrix, un món paral·lel on només pots entrar a través d’unes ulleres immersives. Però que ha quedat de tot aquest bombo evers el metavers i el món del Web3?

Doncs la veritat és que és un sector que està proliferant a Catalunya, però que de moment és molt poc accessible per al consumidor final, encara que sí que hi ha certs productes que podem arribar a gaudir en el nostre dia a dia, ara bé, sense posar-nos unes ulleres immersives. En primer lloc, però s’ha d’entendre que és el metavers, perquè va molt més enllà de la immersió. De fet, es considera que hi ha tres tipologies de metavers actualment, segons explica al TOT Economia, Carles Gómara, tècnic de la unitat d’Estratègia Empresarial d’ACCIÓ. El primer de tots és el que es coneix com a second life, és a dir una plataforma completament digital. El segon tipus de metavers existent és l’híbrid, que, alhora, és amb el que més hem conviscut. En aquest univers hi trobem la majoria de les tecnologies immersives com per exemple els màpings. Per últim, trobem el que s’anomena digital twins, o bessons digitals, que bàsicament són representacions al metavers d’un producte o servei que trobem a la vida real.

Dins d’aquest univers, Gómara assegura que clarament el millor encara està per venir. Aquest punt arribarà amb la consolidació del sector i, com passa amb tot, quan sigui molt més accessible per a públics més generals. De fet, aquesta consolidació arribarà també, assenyala Gómara, amb el pas dels anys, ja que les noves generacions estaran cada com més acostumades a conviure amb el metavers. Un exemple d’aquesta convivència és el joc Fortnite o l’NBA2k. En aquesta línia, el tècnic d’ACCIÓ, assegura que amb el que conviurem més directament en el nostre dia a dia serà el metavers híbrid, però que de moment no arribarà a casa nostra. Per exemple hi podrem conviure quan anem als museus, on es donaran, entre altres possibilitats, informació extra del qual està exposat o experiències immersives a les sales de la mostra. Ja hi ha exemples d’aquest tipus d’exposicions a casa nostra, per exemple una de Salvador Dalí, produïda per Visyon, una empresa catalana integrada dins del grup Mediapro.

Pel que fa a l’empresariat del sector, la majoria del negoci actual està dedicat al B2B. Un dels exemples de l’empresariat que es dedica al metavers és Visyon que es dedica de forma integral al metavers, és a dir que cobreixen quasi la totalitat del secto. El CEO de l’empresa, Daniel Rocafort, explica al TOT Economia que treballen bàsicament amb empreses, encara que els productes que resulten poden arribar a interactuar amb un gran públic, com per exemple el metavers que van crear per Cupra, on podem entrar i interactuar tant amb la mateixa marca com amb marques aliades, com podria ser el Barça. L’exemple amb Cupra és una manera de facilitar a les marques tradicionals poder arribar a nous públics a través de les noves tecnologies i els nous formats, ja que aquestes noves audiències ja tenen nous hàbits de consum.

Rocafort afegeix que dins de l’univers del metavers també trobem la producció audiovisual virtual, que permet la creació d’universos híbrids amb la utilització, per exemple, de cromes. Visyon té un dels pocs platós especialitzats en la matèria que permeten crear metaversos híbrids combinant persones reals amb. Aquest petit univers permet multitud de possibilitats, com per exemple, utilitzar un espai virtual per fer reunions o formacions. A més, des de Visyon han creat el seu propi metavers per poder llogar-lo a terceres empreses per fer aquest tipus de treballs, encara que també poden agafar d’altres metaversos i adaptar-los, encara que Rocafort assegura que no sempre tenen la millor qualitat.

I els avatars?

No tot és la creació de grans metaversos. Hi ha una part important de la tecnologia immersiva que són els avatars. A Catalunya hi ha Union Avatars, una empresa que ha desenvolupat una tecnologia per crear els avatars en uns 30 o 40 segons. El CEO de l’empresa, Cai Felip, assegura que gran part del seu negoci va dirigit a les empreses que ja tenen un metavers i ells introdueixen els avatars amb les designacions que volen els clients. Aquest és un bon exemple per veure com el sector a Catalunya s’està desenvolupant i que ja han sorgit empreses que han agafat una petita part d’un sector tant gran i s’han especialitzat.

De cara al futur, considera que a Catalunya hi ha molt bones sensacions, però ja avisa que la possibilitat de viure sense sortir de casa s’ha de descartar del tot. Alhora, considera que ara que s’ha rebaixat el bombo és molt més fàcil seguir desenvolupant els diferents productes que tenen les empreses. És per això que al curt termini el que més tindrem al nostre abans seran les solucions de realitat augmentada. En aquest punt Felip planteja, per exemple, el desenvolupament d’ulleres aparentment normals, però amb les que es pugui veure, entre d’altres, el Google Maps. En aquesta línia Felip avisa que ja hi ha moltes empreses que ja estan usant la realitat augmentada. Més a llarg termini, Felip reclama que els diferents metaversos han de ser interoperables i que les plataformes han d’estar interconnectades a través d’un protocol obert o mitjançant la legislació.

De cara a l’ús massiu, Felip considera que encara estem molt lluny, però que les primeres aplicacions ja comencen a estar implantades i poden ser un inici. En aquesta línia, però, lamenta que avui dia moltes aplicacions encara no són del tot pràctiques i encara els falta donar una volta més. Amb tot Felip conclou que el metavers servirà per millorar les nostres vides però no per suplantar-la.