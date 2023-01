Martorelles decebut amb les formes d’Amazon: “Ja sabem quina companyia és”

Amazon va anunciar aquest dimecres que tancaria el seu centre logístic a Martorelles per traslladar-ne l’activitat a Saragossa al·legant que avaluen “constantment” la seva xarxa d’operacions per tal de garantir les necessitats de l’empresa. Dins d’aquesta avaluació la multinacional nord-americana considerar que Martorelles no entrava dins dels seus plans. Un dia després l’alcalde de Martorelles, Marc Candela, s’ha mostrat “decebut” amb les formes d’Amazon a l’hora d’anunciar el trasllat de la seva activitat a Saragossa, sobretot pel que fa a la precipitació, ja que la previsió de la companyia és marxar en pocs mesos. Tot i això, des del consistori no els sorprèn la “volatilitat” de la companyia, que va aterrar al municipi fa només cinc anys. “Som molt conscients de quina companyia és”, ha etzibat l’alcalde.

Tot i això, ara mateix la preocupació principal de l’Ajuntament és garantir l’ocupació dels 800 treballadors de la planta i que Amazon compleixi els seus compromisos de no deixar ningú sense feina. De fet, sobre la recol·locació en altres plantes que ha ofert Amazon als treballadors, Candela ha reclamat que siguin centres de treball a Catalunya i no entendria que Amazon proposes als treballadors de Martorelles anar a Saragossa, on es trasllada l’activitat de la planta. En aquesta línia, Candela té previst, en els pròxims dies, reunir-se tant amb el comitè d’empresa i el Departament d’Empresa i Treball.

“La valoració no pot ser positiva perquè afecta moltes famílies”, ha assegurat Candela, que també ha confirmat que des de l’Ajuntament ja s’han posat en contacte amb els representants dels treballadors per “ajudar en tot el que sigui necessari” i amb l’objectiu que la companyia garanteixi les millors condicions de futur per a tots ells.

El polígon a plena capacitat

Sobre els motius de la marxa d’Amazon, l’alcalde ha explicat que Amazon ja no té capacitat per créixer al municipi perquè, assegura, el seu sòl industrial està al màxim de la seva capacitat. “El polígon ha recuperat la musculatura que tenia i està al 100%. Entenem que hagin buscat altres vies”, assegura. Cal recordar, però, que fa un any, de fet, Amazon va tenir l’opció de créixer en uns terrenys de Derbi, però ja ho va descartar.

“A Martorelles ens preocupen més les persones i l’impacte cap a les famílies que no el pes d’Amazon en el polígon”, ha conclòs l’alcalde. Pel que fa al futur de l’espai, espera que d’acord amb el departament d’Empresa i Treball es pugui buscar una solució per a la reindustrialització d’unes naus que són pràcticament noves.

UGT veu llacunes en la proposta d’Amazon

Des dels sindicats, UGT ha assegurat que veu amb cert recel la proposta d’Amazon perquè els 800 treballadors de la planta de Martorelles siguin reubicats als nous centres de Saragossa i Far d’Empordà. “Hi ha treballadors que formen part d’un mateix nucli familiar i treballadors que compaginen els seus estudis”, alerten. Segons UGT es tracta de perfils que difícilment podran acceptar les condicions de l’empresa perquè implicaria un desplaçament de la seva residència. En aquest sentit, UGT demana que la reubicació sigui dins de les comarques de Barcelona per tal que la proposta sigui “justa i viable”. D’altra banda, el sindicat demana a l’empresa que consideri l’opció d’emmarcar el trasllat dins d’una negociació d’expedient de regulació d’ocupació (ERO).

Torrent es compromet a “acompanyar” els treballadors

Qui també s’ha pronunciat sobre aquest assumpte és el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que s’ha compromès a fer costat als treballadors. Concretament, Torrent ha assegurat que des del Departament estan en contacte tant amb l’empresa com amb l’Ajuntament i ha afegit que acompanyaran “els treballadors per buscar la millor solució possible per a tothom”. Així mateix, el conseller ha negat que en el seu dia la multinacional rebés ajuts públics per instal·lar-se a la població catalana.