La manca d’acord impedeix a Anna N. Schlegel entrar al consell de Fira de Barcelona

La manca d’acord entre el Govern de la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra de Comerç de la capital catalana ha impedit, de moment, que la vicepresidenta de Procore, Anna Navarro Schlegel, entri a formar part com a membre del consell d’administració de la Fira de Barcelona com estava previst, segons informa l’ACN.

Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, en el marc de l’acte de presentació del projecte ERCA al MWC / ACN

Proposta de la Cambra de Comerç

Es tractava d’una proposta de la Cambra de Comerç de Barcelona de finals de gener i, malgrat les negociacions, momentàniament no ha tirat endavant. La Cambra també va proposar la vicepresidenta executiva del departament de recursos humans de Seat, Laura Carnicero, qui, en canvi, sí que ha tingut els suports necessaris i, de moment, ocuparà una de les dues vacants que deixen Kim Faura i Pedro Fontana, que marxen amb el mandat exhaurit.

Abstenció momentània del PSC

Tot i això, segons indiquen fonts de la Cambra de Comerç de Barcelona a l’ACN, aquest dimecres només s’ha posposat el nomenament fins a una pròxima reunió del consell d’administració, en la qual sí que podria haver-hi fumata blanca per a l’empresària olotina resident als Estats Units. Amb això, la mateixa font citada indica que ha estat el PSC qui ha impedit el seu nomenament, i és que la tinenta d’alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, i l’alcaldessa de l’Hospitalet, s’han abstingut en les votacions.

Marín ha optat per aquesta posició perquè aquesta és una decisió que s’acostuma a prendre per unanimitat i no havia estat “prèviament informada” del nomenament, afegeixen fonts de l’Ajuntament d’Hospitalet.

Navarro Schlegel és vicepresidenta de l’empresa nord-americana Procore, dedicada a desenvolupar programari de gestió de la construcció. El 2020 va ser nomenada com la dona més influent del món en tecnologia, per la revista Analytics Insight, i el 2021 va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi, per la Generalitat de Catalunya.