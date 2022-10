La maldestra diplomàcia de Sánchez amb Algèria enfonsa negocis catalans

El passat mes de juny Algèria va decidir aturar per complet les relacions diplomàtiques amb l’estat espanyol amb el trencament del tractat d’amistat i veïnatge. Aquest fet va provocar, i encara provoca, la congelació del comerç de productes i serveis amb Espanya, i, per tant, també amb Catalunya. Tot plegat va ser causat per un canvi de polítiques del president Pedro Sánchez respecte al Sàhara Occidental, un conflicte en el qual actualment Espanya dona suport a la dominació del Marroc del que fora una colònia espanyola.

Això ha provocat que les empreses catalanes que tenen negocis amb Algèria vegin amenaçada la seva activitat pel bloqueig algerià provocat per la maldestra diplomàcia del govern espanyol. De fet, Marin Orriols, director de l’Àrea d’internacionalització de la Cambra de Barcelona, explica al TOT Economia que avui dia, quatre mesos més tard, encara arriben a la corporació peticions d’ajuda de diverses empreses, que han preferit restar en l’anonimat, per intentar diversificar els seus negocis perquè és del tot impossible donar sortida als productes que havien d’arribar a Algèria a menys que falsifiquin documents a través d’un transitari, solució que, evidentment, és del tot il·legal.

Ara bé, pot haver-hi alternatives, encara que són també molt complicades, com per exemple derivar els productes a través de tercers països com Itàlia i els Estats Units, explica Orriols, tot i que hi ha hagut empresaris catalans que han patit retencions de les seves mercaderies. De fet, els sectors més afectats són el de la maquinària i els productes químics, que han de buscar alternatives als seus negocis al nord d’Àfrica. Els grans beneficiats han estat Itàlia i França, que han recollit tot el negoci que ha deixat escapar Espanya. De fet, actualment l’Estat espanyol i Algèria només intercanvien gas, però amb el nou contracte, i arran d’aquest conflicte polític, el gas algerià s’està pagant un 200% més car que fa un any. Cal recordar que quan va esclatar el conflicte Algèria era el principal proveïdor de gas de Catalunya, amb un 80% del subministrament.

El conflicte arriba al Parlament Europeu

Tot aquest conflicte ha començat a agafar ja no només una dimensió econòmica, sinó també política. Fa poques setmanes el president, i ara eurodiputat, Carles Puigdemont, va denunciar al Parlament Europeu precisament aquest fet, recordant que moltes empreses catalanes estan patint bloquejos en les seves cadenes de subministrament a casa del bloqueig de comptes de comerç exterior amb l’estat.

Avui el MHP @KRLS ha denunciat al comitè de Comerç Internacional del Parlament Europeu que moltes empreses catalanes s'han trobat en dificultats per seguir treballant a Algèria arran del reconeixement espanyol de la sobirania marroquina del Sàhara Occidental. pic.twitter.com/Mvt9y0Im1K — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) October 10, 2022

Tot plegat, segons un estudi d’ACCIÓ publicat el mes de juny passat, afecta el 0,8% de les exportacions catalanes a l’estranger, que a priori pot semblar una xifra molt baixa, però que es tradueix en un total de 634 milions d’euros. Aquest mateix informe ja advertia que la suspensió del Tractat d’Amistat amb Espanya per part d’Algèria i la posterior comunicació de l’associació bancària algeriana de congelar els comptes domiciliats en aquest país per a les operacions de comerç exterior de l’Estat impossibilitava a la pràctica les exportacions catalanes des del 9 de juny, una situació que, quatre mesos més tard, encara està vigent. En total, a Algèria hi exportaven de manera regular 508 empreses que han vist entrebancats els seus negocis.

Doncs bé, sembla que el conflicte s’allargarà fins que Espanya no decideixi tornar a fer seves les resolucions de les Nacions Unides sobre el Sàhara Occidental i accepti un referèndum d’autodeterminació. Algèria i el Marroc són enemics acèrrims i qualsevol canvi de posicions pot afectar radicalment la geopolítica de la zona.