La creació d’empreses cau per tercer mes consecutiu a Catalunya

La situació econòmica colpeja la creació de nous negocis a Catalunya. Segons les dades difoses per l’Institut Nacional d’Estadística, Catalunya va tancar el mes d’agost amb 1.185 noves societats mercantils, un alentiment de l’11,8% en comparació amb el mateix mes del 2021. La caiguda en la nova activitat econòmica al país es manté així per tercer mes consecutiu, tot i que el país es manté en una posició capdavantera a l’Estat.

Així, Catalunya és el segon territori on més empreses es van crear durant el darrer mes de l’estiu, només superada per Madrid, on es van instituir fins a 1.309 societats. Només les dues principals comunitats de l’Estat van superar els 1.000 nous negocis: el tercer de la taula, Andalusia, es va quedar en les 922 noves constitucions, per les 723 del País Valencià.

Totes les regions de l’Estat van patir caigudes en la creació d’empreses excepte cinc. Només Castella i Lleó (+5,6%); les Canàries (+14%); Cantàbria (20%); les Illes Balears (21,1%) i el Principat d’Astúries (33,8%) van accelerar els nous negocis, tot i que en termes absoluts van aportar molt poca emprenedoria. A Astúries només se’n van crear 87, mentre que Cantàbria va tancar el mes amb 54 noves empreses.

Les finances lideren la creació

Més del 18% de les empreses creades a l’Estat durant l’agost pertanyien al grup d’immobiliàries, financeres i assegurances. Aquest va ser el sector, a més, que més capital va subscriure durant el mes, uns 202 milions d’euros. A prop van quedar les empreses comercials, amb un 18,1% de les noves firmes, tot i que el capital subscrit va ser molt inferior: es van quedar en els 14 milions d’euros, superat fins i tot per les empreses agrícoles, que van justificar prop de 16 milions.

Frena la dissolució

La destrucció d’empreses es va alentir lleugerament a Catalunya durant l’agost. Només van tancar la persiana 113 societats al país, un 2,6% menys que ara fa un any. El país és, així, un dels únics cinc territoris on la crisi econòmica no ha afavorit la dissolució empresarial. A Madrid va augmentar un 2,4%, mentre que a regions com a Múrcia van finalitzar la seva activitat unes 34, un 277,8% més.

El sector que més va patir durant l’agost el tancament d’empreses va ser el comerç. Botigues i altres establiments comercials van suposar un 18,6% de les dissolucions, just per sobre de la Construcció i les empreses financeres, que van voltar el 15%. Tot i l’elevat cost dels combustibles, les de transport van sobreviure, amb només un 3,8% dels cessaments totals; mentre que el sector primari va aportar menys del 2% de les firmes tancades.