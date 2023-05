La britànica BT retallarà fins a 55.000 llocs de treball abans del 2030

L’operadora britànica de telecomunicacions, BT, ha anunciat aquest dijous que farà una important reestructuració de personals abans d’arribar el 2030. Concretament, la companyia britànica ha comunicat que espera dur a terme una reducció de plantilla d’entre 40.000 i 55.000 treballadors, el que suposarà una retallada d’entre el 31% i el 42% dels seus 130.000 treballadors. Aquest anunci ha arribat durant la presentació de resultats de l’empresa.

Segons ha explicat l’operadora britànica, l’objectiu és reduir la força laboral de l’empresa des dels 130.000 efectius de l’actualitat a entre 90.000 i 75.000 per al període 2028 a 2030. El CEO de la companyia, Philip Jansen, ha assegurat que “per a finals de la dècada de 2020, BT Group comptarà amb una força laboral molt més petita i una base de costos significativament reduïda”.

Seguint el mateix camí que Vodafone

L’anunci de retallades en BT se suma al realitzat aquest dimarts per l’operadora britànica Vodafone, que va comunicar la seva intenció de suprimir fins a 11.000 llocs de treball al llarg de tres anys amb l’objectiu simplificar la seva organització. A més la companyia també va assegurar que aquests acomiadaments inclouran un pla de reestructuració a Alemanya i una revisió estratègica a Espanya.

En el cas de BT, la companyia espera completar la part més intensiva desplegament de les xarxes 5G i fibra a tot el Regne Unit, la qual cosa suposarà la necessitat de menys enginyers i, per tant, menys mà d’obra. Alhora, també es preveu que la digitalització del negoci i les noves tecnologies, com la IA, redueixin la necessitat de personal en algunes àrees. En aquest sentit, durant la conferència per a presentar els resultats de l’operadora, Jansen ha indicat que “per a una empresa com BT existeix una gran oportunitat d’utilitzar la IA per a ser més eficient”.

En la mateixa intervenció, el primer directiu de la companyia ha informat que al tancament del seu any fiscal, que va concloure al març, van obtenir un benefici net de 2.191 milions d’euros, el que suposa un augment del 49,5%, tot i que els ingressos de la companyia van baixar un 0,8%, fins als 23.789 milions d’euros.

Enginyers i manteniment els principals afectats pels acomiadaments

Segons la cadena BBC i el Financial Times, els ajustos de BT suposaran la retallada de més de 15.000 llocs d’enginyer després de completar el desplegament de xarxes al Regne Unit, així com 10.000 llocs menys en labors de manteniment, a més de l’eliminació d’altres 10.000 rols per l’ús de noves tecnologies de digitalització i automatització com la IA.

El secretari nacional del sindicat Prospect, John Ferrett, ha expressat la preocupació davant “l’escala d’aquestes retallades”. “Sempre ens hem oposat als acomiadaments forçosos a BT i hem pogut garantir al llarg dels anys que les reduccions es van aconseguir de manera voluntària”, ha afegit.