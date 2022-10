Jose Arreche, nou director de la planta de Seat a Martorell

La planta de Seat a Martorell té nou director, Jose Arreche, que tindrà el repte d’impulsar la transformació de la fàbrica per a produir vehicles elèctrics a partir de 2025, a més, serà el responsable de la planta principal de Seat, en la qual la companyia fabrica diferents models en tres línies de producció, concretament, el Seat Ibiza, l’Arona i el León, el Cupra Formentor i l’Audi A1. Arreche reportarà directament al vicepresident de Producció i Logística de la companyia, Markus Haupt,

De fet, el mateix Haupt, ha assegurat que “Arreche s’uneix a Seat en un moment clau per a la planta de Martorell, la seva experiència serà decisiva per a accelerar la transformació de la fàbrica. Assumirà el repte de garantir el llançament dels primers models 100% elèctrics mentre continuem produint vehicles de combustió i electrificats”.

Des de la companyia asseguren que la llarga trajectòria d’Arreche en el Grup Volkswagen serà fonamental per a promoure les sinergies de producció entre les fàbriques del Grup en la península Ibèrica. Arreche, enginyer Industrial de formació, s’ha especialitzat en l’aplicació de les tecnologies de la indústria 4.0, va començar la seva carrera en Volkswagen Navarra, on va ocupar nombrosos càrrecs fins a ser nomenat, el 2018, director de planificació. Al llarg de la seva carrera, Arreche també ha liderat projectes per al grup Volkswagen, ja que durant 3 anys va dirigir, des de Wolfsburg, la implementació de projectes de xapisteria a les fàbriques de Volkswagen a la Xina.

La planta de Martorell, en ERTO

Un dels grans problemes que afrontarà Arreche aquests primers mesos al capdavant de Martorell serà l’ERTO al qual està sotmès la plantilla per culpa de l’escassetat de semiconductors. De fet, fa poques setmanes el president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ja va obrir la porta a allargar fins a l’any vinent aquest ERTO a Martorell, que de moment està en vigor fins al desembre. “Davant la incertesa, cal ser flexible”, va assegurar el britànic en una entrevista al diari Ara. En aquesta línia, Griffiths va recordar que la caiguda en les vendes no s’explica per falta de demanda, sinó de subministraments, cosa que és “frustrant”. Amb tot, va defensar la situació va millorar el primer semestre d’enguany.

En aquest sentit, Griffiths va assegurar que l’any 2035 la companyia seguirà venent cotxes de combustible, encara que “molts seran híbrids i híbrids endollables” i que els models León i Formentor “tenen molt per davant” i “es continuaran fabricant a Martorell. De la mateixa manera, ha remarcat que no serà fàcil aconseguir una segona plataforma “perquè hi ha molta competència al grup” Volkswagen.