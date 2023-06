IQOXE i tres directius, processats per l’explosió mortal a la Canonja

IQOXE i els tres directius investigats per l’explosió a la planta de la Canonja el gener del 2020 seran finalment processats. L’empresa i els tres alts càrrecs seran acusats de delictes d‘imprudència amb resultat de mort i lesions i contra els drets dels treballadors. Amb aquesta decisió, la jutgessa titular del jutjat número 1 de Tarragona tanca la investigació i la deixa a la porta del judici oral.

El tribunal considera, amb la seva valoració, que els procediments de reducció de costos acompanyats d’una acceleració de la productivitat van provocar un “manteniment deficient” d’instal·lacions clau per a la companyia. L’explosió, que va causar tres morts, estaria relacionada “decisivament” amb la manca de condicions de seguretat i la insuficient plantilla de l’empresa.

D’aquesta manera, els tres dirigents empresarials investigats seran imputats pels tres presumptes delictes. Pel que fa a l’empresa en conjunt, li atribueix el delicte d’estralls –l’únic aplicable sobre una persona jurídica–. La interlocutòria de la jutgessa identifica fins a 31 afectats a Tarragona i prop d’una vintena a la Canonja. A banda dels tres morts –dos d’ells treballadors a la planta– el procediment judicial identifica els ajuntaments d’ambdós municipis com a perjudicats, entre altres. Les parts tenen, des d’aquesta notificació, 10 dies per demanar l’obertura de judici oral.

Ignorar la protecció

La instrucció judicial, en referència als tres acusats, assegura que “van ampliar progressivament la producció sense consideració dels requeriments de seguretat”. En concret, alerta que la planta que va explotar el gener del 2020 no comptava amb “barreres efectives” que la separessin de la sala de control administratiu, de la que la separaven només 12 metres. Aquesta mancança va “determinar les gravíssimes conseqüències” de l’accident.

Segons la interlocutòria, a més, la formació dels treballadors hauria estat insuficient per a l’adaptació al nou ritme de producció que imposava la planta que va explotar. Tampoc es va estudiar correctament l’efecte de la introducció i els canvis en el tractament de nous productes químics, com ara l’MPEG-500, per als que no s’haurien produït assajos de seguretat. A més, si bé la planta U-3.100 s’havia concebut com a línia de producció en discontinu, es va acabar fent servir per a la producció contínua, sense la suficient atenció de nou personal per vigilar l’estat de la planta. Els treballadors, constata la jutgessa, patien una “sensació de risc” constant que els feia témer “la possibilitat d’un gran accident”.

Multa de la Generalitat

Abans de la interlocutòria de la jutgessa, IQOXE ja havia rebut sancions per valor de 2,1 milions d’euros per part del departament d’Empresa i Treball per diverses de les fallides de seguretat que es van produir abans de l’accident. En concret, la Generalitat va multar el passat abril la química tarragonina amb un milió pel canvi en la recepta de la fabricació de l’MPEG-500; 500.000 euros per silenciar les alarmes sonores del sistema de seguretat; 500.000 euros per la manca de supervisió del panell de control de la fàbrica i uns altres 100.000 euros per no formar correctament els seus treballadors.