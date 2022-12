L’Institut Ostrom nomena nova junta directiva apostant pel continuisme

El think tank liberal català Institut Ostrom va nomenar aquest dimecres nova junta directiva apostant pel continuisme. Els socis de l’entitat van escollir l’empresari gironí Pau Vila, fins ara director de programes de l’Institut, per comandar l’entitat durant els pròxims anys. Pel que fa al canvi al capdavant de la institució Vila insisteix que l’Ostrom no és en cap cas una entitat partidista i que el canvi arriba perquè Eric Herrera, anterior president, decideix fer un pas al costat. De fet, la idea de la nova junta és continuar amb la mateixa estratègia que s’ha seguit fins ara per mantenir el “moment de creixement” que està vivint l’Ostrom en els últims anys.

Vila, que és opinador del TOT Economia, es va graduar en enginyeria per la Universitat Ramon Llull i en Economia per la Universitat Oberta de Catalunya i té un màster en Management per ESADE. A més, és autor de nombroses publicacions sobre política industrial, competitivitat i regulació dels mercats i està acompanyat a la seva nova junta de Martí Jiménez-Mausbach com a vicepresident i director de Recerca, Albert Torelló com a director de Programes i Adrià Solsona com a director Legal i Financer.

Eric Herrera, expresident i membre fundador de l’Institut Ostrom

Vilà assegura en declaracions al TOT Economia que a Catalunya hi ha poca cultura de Think Tank i ha cridat a incentivar-la, ja que la tasca que fan aquest tipus d’entitats realitzen una tasca allunyada dels interessos partidistes per aportar més dades als debats públics. De fet, l’Institut ja ha publicat més de 70 informes amb els quals intenten aportar dades a debats complexos per tal de fugir de les trinxeres polítiques. Alhora, Vila afegeix que la idea de l’Ostrom també és poder i poder mirar cap a l’estranger per poder mirar què s’està fent al nostre voltant en estats i regions que molts cops comparteixen reptes i aspiracions en diversos temes com la transició com a les energies renovables.

Durant la trobada, el president sortint, Eric Herrera, va voler agrair la confiança rebuda durant els anys que ha encapçalat la institució, en els quals s’ha donat impuls de l’Institut fins a posicionar-lo com a think tank líder a Catalunya dins l’esfera del liberalisme i l’anàlisi de polítiques públiques. Així mateix, Herrera va expressar la voluntat de continuar vinculat a l’Institut.